El encuentro del balonmano formativo se desarrolló el fin de semana en las categorías Mini e Infantiles.

El minihandball tuvo su primer encuentro en la sede de la CAI

El handball formativo abrió su calendario con el 1er. encuentro de minihandball, que se llevó a adelante en la sede de Comisión de Actividades Infantiles e incluyó a categorías Mini (6 a 10 años) e Infantiles (11 y 12 años).

El encuentro contó con la participación de los siguientes equipos: Municipal Kilómetro 5, Municipal Palazzo, Municipal 1, Municipal 4 y Nueva Generación.

La actividad, como todos los años, está bajo la coordinación de los referentes municipales Fabián Almonacid, y Rodrigo López, y cuenta con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes. Martín Gurisich, de la Direccion General de Deportes estuvo en la apertura del encuentro.

Esta temporada, los más chicos del balonmano, tendrán un encuentro por mes, en las sedes del gimnasio de la CAI y el Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi.

Durante el encuentro se contó con el acompañamiento de una importante cantidad de familias de los pequeños jugadores.

El referente del mini handball Fabián Almonacid, expresó que “tenemos este primer encuentro, con un acompañamiento de padres que es primordial para que ellos se sientan seguros e ir creciendo en el deporte. En este tipo de encuentros se apunta más a lo formativo, sin competencia, que jueguen mucho, que vivencien las primeras reglas básicas que tiene el deporte, pero que ellos se diviertan jugando”.