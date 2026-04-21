La natación puso en marcha su 1ª etapa de los Juegos Comunitarios

En los natatorios Pueyrredón y el Centro de Encuentro de Km.8 arrancó el programa destinado a niños, pre adolescentes y adultos mayores de Comodoro Rivadavia.

Martín Gurisich a cargo de la Dirección General de Deportes, recorrió los natatorios del barrio Pueyrredón y del Centro de Encuentro de Km 8, donde comenzó la primera etapa de Natación de los Juegos Comunitarios.

La autoridad de la cartera deportiva, junto con profesores y coordinadores entregaron kits de natación que incluyen antiparras, accesorios y gorritos para los más pequeños.

La iniciativa natación de los “Juegos Comunitarios”, es promovida por el Estado municipal a través del Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes. Pan American Energy es la empresa que apadrina este programa.

Natación barrial convocará durante el año a niños de las edades de 7 a 11 años, pre adolescentes de 12 a 14 años y adultos mayores de más de 55 años. El programa comunitario tiene como principal objetivo brindar las nociones básicas de natación.

Analia Almonacid, referente municipal de los Juegos Comunitarios, explicó que se trata de un inicio que fue muy esperado.

“Fue mucha la cantidad de inscriptos, con más de 1.200 niños, pre adolescentes y adultos mayores. Es una convocatoria muy importante. El programa que tiene más de veinte años, estamos muy contentos y algunos barrios todavía no comenzaron por la refacción que se está haciendo en Huergo, pero en estos dos natatorios ha sido excelente. Es un programa que es gratuito, la idea es que todos pasen por las piletas y tengan recursos y herramientas para afrontar en el agua”, expresó Almonacid.