Los Juegos Comunitarios comenzaron la temporada

La propuesta municipal reúne a cientos de niños, adolescentes de los diferentes barrios de la ciudad, con actividades deportivas y recreativas que se llevan adelante a lo largo del año.

El fin de semana dio comienzo en Comodoro Rivadavia una nueva edición de los Juegos Comunitarios. La actividad es promovida por el Estado municipal a través del Ente Comodoro Deportes, con el acompañamiento de las asociaciones vecinales y el apoyo de la empresa PAE.

La iniciativa deportiva -como todos los años- es totalmente gratuita y reúne a las disciplinas: fútbol, natación, atletismo, rugby y hóckey.

Cada temporada los Juegos Comunitarios integran a niños, adolescentes y adultos mayores en distintas disciplinas deportivas.

En el caso del futsal arrancó con partidos en el Gimnasio municipal Nº1, con las categorías formativas; 2018- 2019 y 2020-2021.

Mientras que en Calafate Rugby Club comenzaron los deportes de atletismo, rugby y hóckey. Estuvo acompañando la actividad Martín Gurisich a cargo de la Dirección General de Deportes.

En esta primera etapa, están asistiendo niños y niñas de los barrios: El Faro, Don Bosco, Las Orquídeas, kilómetro 17, kilómetro 18, Ciudadela, Roque Sáenz Peña, Cordón Forestal, Los Bretes, y La Floresta.

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Laura García, de la coordinación del programa es acompañada por el staff de profesores del Ente deportivo y el Club Calafate. García describió que “hay una gran cantidad de chicos y es súper positivo para el programa que sigue siendo reconocido y que sirve para que los niños de 7 a 11 años puedan conocer las actividades. A ellos los buscamos en las vecinales con una Traffic, vienen a la actividad y los regresamos. Estimamos que vamos a estar con el programa hasta fines del mes de noviembre”.