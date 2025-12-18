El municipio aclara sobre las potestades a la hora de definir

Lo hizo luego de la circulación de diversas versiones en las últimas horas sobre qué empresa se quedará finalmente con la concesión del servicio de transporte urbano.

“Conscientes de la importancia del servicio de transporte público para la vida diaria de nuestra comunidad, la Secretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia informa que el estado de avance del proceso de Licitación Pública Nacional para la Prestación del Servicio de Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros en la ciudad de Comodoro Rivadavia continúa desarrollándose dentro de los parámetros y plazos establecidos”, sostuvo este jueves el municipio.

Se recordó, en este contexto, que la Comisión de Pre-Adjudicación emitió su Dictamen Técnico/Administrativo sobre cumplimiento formal de condiciones del pliego, capacidades técnicas y económicas, y antecedentes de las empresas oferentes, las cuales han tomado vista del expediente el pasado viernes 12 de diciembre.

De acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el siguiente paso consistente en la ponderación de mérito, oportunidad y conveniencia, “es potestad del Poder Ejecutivo Municipal”, se aclaró.

En tal sentido, los equipos de las áreas de Economía y Transporte, junto a colaboradores expertos y la concurrencia de académicos designados por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en su carácter de asesores, aportarán los análisis que se consideren pertinentes para el proceso de toma de decisiones del Poder Ejecutivo Municipal.

"Luego de 20 años, esta gestión avanza hacia la concesión en los primeros meses de 2026 de uno de los servicios públicos que moldearán la agenda de movilidad urbana de Comodoro Rivadavia de la próxima década. Toda información relacionada con las etapas y el avance del proceso licitatorio será comunicada por esta Autoridad de Aplicación en resguardo del derecho de la ciudadanía a información veraz".