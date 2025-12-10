El Ejecutivo local articuló acciones para garantizar seguridad tanto a usuarios como a choferes

La mesa de diálogo entre funcionarios, Policía y el gremio que nuclea a los choferes, se conformó luego de una situación de inseguridad que tuvo lugar en la zona sur de la ciudad. Representantes de UTA, resolvieron levantar la retención de servicio de los trabajadores del transporte público.

Tras el ataque sufrido este martes a un chofer de la empresa Patagonia Argentina y la consecuente medida de fuerza determinada por los trabajadores del sector, en horas de la tarde, se concretó un encuentro en el Municipio, que contó con la presencia del secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el subsecretario de Transporte, Adrián Rodrigues; el subjefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut, Cristian Mulero; el jefe de Operaciones de la Fuerza, Andrés Ávila; y el referente de Unión Tranviarios Automotor (UTA), Alejandro Quintero.

En ese marco, Bohe explicó que “tratamos de generar el ámbito de discusión a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo y la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad, por lo que mantuvimos una reunión con los dirigentes de UTA y con las autoridades de la Unidad Regional, quienes fueron muy colaborativos. Estuvimos articulando y analizando la problemática, incluso con representantes de la empresa Patagonia Argentina, para llevar tranquilidad a los trabajadores del volante, garantizar que el servicio de transporte esté operativo y que el usuario viaje con la misma tranquilidad”.

“Se articularán una serie de operativos la Policía de provincia, que iniciarán con un esquema de trabajo con rondines, retenes y presencia disuasoria. Sabemos que este contexto tiene que ver con el clima de tensión social y cuestiones vinculadas a la situación económica y laboral de muchos de los habitantes de la Argentina y en particular de Comodoro”, destacó el funcionario.

Por su parte, Cristian Mulero expresó que “lo sucedido nos preocupa y nos ocupa, por lo que desde la Jefatura de Policía nos pusimos a disposición para tratar de colaborar y garantizar la seguridad de los trabajadores del volante. Avanzaremos con una mayor cobertura y con retenes en los sectores más críticos de la ciudad”.

En tanto, Alejandro Quintero, indicó que “expusimos lo que están viviendo los choferes para llegar a un principio de solución a esta inseguridad con el trabajo articulado de la Policía”, al tiempo que recalcó que “son acciones para resguardar, no solamente a los trabajadores, sino también a toda la comunidad”.