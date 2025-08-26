El municipio acompañó festejos de residentes catamarqueños

La celebración del 55º aniversario del Centro de Residentes Catamarqueños de Caleta Olivia tuvo un gran acompañamiento de otras instituciones y de funcionarios de la corporación municipal.

El evento social y cultural, en el cual también se recordó el 204º aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca, se llevó a cabo el lunes por la noche. La comitiva del Ejecutivo municipal estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, quien entregó un presente recordatorio a los integrantes de la comisión directiva de la institución anfitriona que preside Luis Quintar.

Por el cuerpo legislativo comunal, en tanto, concurrieron los concejales Carlos Aparicio, Juan Curallán e Iris Casas, siendo esta última la encargada de obsequiar una plaqueta.

También asistieron especialmente invitados referentes del Centro de Residentes Catamarqueños de Comodoro Rivadavia que preside Ramón Heredia, quienes obsequiaron un libro por el cual se reseña la llegada y arraigo de comprovincianos a la ciudad chubutense.

Durante la ceremonia se escucharon discursos alusivos a las fechas evocativas y al finalizar la misma se sirvió un ágape a todos los invitados.

Previamente, hubo presentaciones artísticas, entre ellas las de los ballet de adultos Raíces y juvenil Nuevos Vientos, ambos de danzas folclóricas pertenecientes a la institución anfitriona, sumándose una pareja de niños que interpretaron un chamamé.