Estudiantes organizan un té bingo para solventan proyecto industrial

El evento social tendrá lugar este domingo en el gimnasio de la Escuela Industrial Nº 1 de Caleta Olivia (EICO) y es organizado por el Centro de Estudiantes del mismo establecimiento.

Los fondos recaudados serán destinados al funcionamiento del propio centro y a solventar gastos que demanda el desarrollo de un proyecto con fines industriales que consiste en una planta piloto de fabricación de cerveza artesanal.

El mismo es desarrollado por 28 alumnos y alumnas de los últimos años de la Tecnicatura y de Industria y Procesos, y 4 de la Tecnicatura de Electromecánica, con el apoyo de seis docentes.

Tres de los integrantes del Centro de Estudiantes, Johan Guerra, Alexis Chungara y Diluvyo Ampuero comentaron que los fondos destinados al proyecto posibilitarán la compra de materia para la fabricación de cerveza artesanal (levadura, lúpulo, cebada) y materiales para automatizar el proceso de producción.

Finamente hicieron saber que los cartones para el bingo pueden ser adquiridos llamando los teléfonos celulares 297-4647421 y 297-4287174.