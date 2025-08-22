Residentes catamarqueños celebrarán dos aniversarios

El lunes 25 de agosto se cumplirán 55 años de la fundación del Centro de Residentes Catamarqueños en Caleta Olivia y 204 de la declaración de la Autonomía de su provincia de origen.

Por tal motivo, integrantes de la comisión directiva de la institución local que preside el abogado Luis Quintar, anunciaron la organización de un acto protocolar para celebrar ambos acontecimientos.

El mismo tendrá lugar a las 19:00 en la sede del Centro, ubicado en avenida Eva Perón 68 y en el cual se rendirá homenaje a sus fundadores, con la presencia de numerosos invitados especiales.

El anuncio se hizo a mediodía de este viernes en una rueda de prensa, en la cual Quintar estuvo acompañado por Eva Hassanie y la exdocente Perla Sesto.

En ese marco hicieron saber que se realizará un brindis de honor y se prevé la actuación los ballets de danzas folclóricas que pertenecen al centro, tanto el infantil como el juvenil y el de adultos mayores.

Asimismo, confirmaron que los festejos continuarán el sábado13 de septiembre con una cena bailable, estando ya en venta las tarjetas para asistir a la misma.

Por otra parte indicaron que la crisis económica que se afronta en todo el país motiva que tengan que redoblarse los esfuerzos para lleva adelante muchas actividades, como la tradicional exposición del mes de noviembre y eventos literarios.