Queman auto en el barrio Perito Moreno

En horas de la madrugada de este jueves, un automóvil Renault Sandero quedó totalmente destruido por un incendio intencional en Caleta Olivia.

El hecho vandálico se registró en el barrio Perito Moreno y de acuerdo al informe suministrado por la División de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz, alrededor de las 5:40 se recibió un alerta a través del Sistema de Emergencias 911.

El mismo daba cuenta que en la calle Humberto Beghín del barrio Perito Moreno, de manera lindante con el playón del barrio 8 de Julio se estaba incendiando un vehículo.

Al lugar acudió personal de la Comisaria Segunda y una dotación ce bomberos del Cuartel Nº 16 constatádose que el fuego estaba consumiendo un Renault Sandero, del cual se supo más tarde que no tenía dominio, ni motor ni batería.

Los bomberos desplegaron una línea de agua, logrando logró sofocar y extinguir las llamas.

Posteriormente se hicieron presentes efectivos de la División Gabinete Criminalístico para realizar las pericias de rigor y levantamiento fotográfico del lugar.

En el sitio se entrevistó a una mujer mayor de edad, quien manifestó estar al cuidado de la vivienda donde se encontraba estacionado el automóvil, precisando que el mismo es propiedad del dueño de la casa, el cual no se encontraba en el lugar por razones de salud.

La investigación continúa a cargo de la dependencia policial interviniente, dándose intervención al Juzgado Penal de Turno y a la División de Investigaciones.