Primera edición de "Tu Feria Más Cerca"

En el marco del programa Concejo Más Cerca, este viernes se realiza una jornada especial vinculada a productores y emprendedores en la sede del Centro de Residentes Salteños de Caleta Olivia

Se trata de una feria que lleva el nombre del citado programa, la cual incluye charlas de capacitación, intercambio de experiencias, y un espacio de asesoramiento profesional solidario abierto a toda la comunidad.

Las actividades comenzaron alrededor de las 15:00 y se extenderán hasta las 20:00.

De manera puntual los organizadores hicieron saber que las charlas están orientadas a la economía popular, con la participación de referentes locales y regionales.

Entre ellas se destacan la exposición sobre nuevas ordenanzas para el sector emprendedor, la experiencia organizativa de la asociación Feriantes Saavedra y la charla sobre el uso de sellos y marcas en la comercialización.

También se presenta iniciativas legislativas vinculadas al fortalecimiento de la producción local, como el programa “Hecho en Caleta Olivia” y la feria de frescos “Paseo del Árbol”.

También recordaron que el programa incorporará el espacio Profesionales Solidarios, donde abogados y contadores brindarán orientación legal, fiscal y contable de manera gratuita.