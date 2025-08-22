Primera edición de "Tu Feria Más Cerca"

Se trata de una feria que lleva el nombre del citado programa, la cual incluye charlas de capacitación, intercambio de experiencias, y un espacio de asesoramiento profesional solidario abierto a toda la comunidad.
Las actividades comenzaron alrededor de las 15:00 y se extenderán hasta las 20:00.
De manera puntual los organizadores hicieron saber que las charlas están orientadas a la economía popular, con la participación de referentes locales y regionales.
Entre ellas se destacan la exposición sobre nuevas ordenanzas para el sector emprendedor, la experiencia organizativa de la asociación Feriantes Saavedra y la charla sobre el uso de sellos y marcas en la comercialización.
También se presenta iniciativas legislativas vinculadas al fortalecimiento de la producción local, como el programa “Hecho en Caleta Olivia” y la feria de frescos “Paseo del Árbol”.
También recordaron que el programa incorporará el espacio Profesionales Solidarios, donde abogados y contadores brindarán orientación legal, fiscal y contable de manera gratuita.