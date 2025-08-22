Exigen plan para mitigar excesivos costos del gas

El concejal Carlos Aparicio presentó un proyecto por el cual se solicita al gobierno provincial que elabore un plan de acción integral frente a la crisis generada por los aumentos en las tarifas de gas.

Lo hizo en la última sesión ordinaria del cuerpo legislativo caletense y sobre tablas expuso que el gasto mensual que afronta la Provincia por el suministro pasó en un año de 300 millones a 8.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 2.566%.

“Esto implica que los usuarios residenciales ya registran subas de hasta el 500%, mientras que en localidades abastecidas con gas licuado, como El Chaltén, Gobernador Gregores y Perito Moreno, los aumentos superaron el 1.000%. Además, esta situación también afecta a comercios y PyMEs, que enfrentan incrementos similares y riesgos de sostenibilidad económica”, expresó el edil justicialista.

Por tal motivo pide que el gobierno de la provincia informe con claridad el alcance del subsidio anunciado por el gobernador, que se detalle el presupuesto destinado a medidas de contención social y que se precise el estado de las acciones judiciales interpuestas contra las subas, incluida la apelación ante la Corte Suprema.

“Es necesario que se instrumente de inmediato un plan para poder mitigar los aumentos desmedidos de la tarifa de gas” ya que “no podemos avalar este tipo de aumentos que son desmedidos y que sin duda hablan de un desconocimiento total sobre esta Patagonia”.