Presentan 36ª Edición de la Feria del Libro

Organizada por la municipalidad de Caleta Olivia, se desarrollará desde el miércoles 3 al domingo 7 de septiembre bajo el lema “Más libros, más libres”.

Este año, en su 36º Edición, la Feria del Libro tendrá dos escenarios que están ubicados en el barrio Unión: el Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA) y el multiespacio Plugged.

El programa de actividades fue anunciado este martes en una conferencia de prensa que ofrecieron el secretario de Cultura y Deportes, David Jones; la subsecretaria del área, Dana Moreno, y el supervisor Jorge Gordillo.

Moreno explicó que la sede del CeMEPA funcionará de 10 a 21, mientras que Plugged abrirá sus puertas de 14 a 22 y de manera puntual en el primero de los edificios se van a desarrollar talleres y charlas literarias, presentaciones de libros, un espacio infantil y actuaciones de artistas.

La subsecretaria también confirmó la participación de 30 expositores libreros de Bahía Blanca, Córdoba, Rio Gallegos, editoriales de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y El Calafate, además de la presentación de la UNPA y del museo itinerante, a cargo de la Dirección de Museo y Patrimonio.

También se implementará la propuesta “libros andariegos”, un punto de intercambio de libros y se entregará un relevamiento de escritores locales a todas las bibliotecas populares de la ciudad.

La programación incluye 15 presentaciones de libros locales y regionales, 26 talleres dirigidos a distintos niveles educativos y al público en general, además de un espacio de audiolibros accesibles para personas no videntes.

Asimismo, se hizo saber que en la jornada de apertura está prevista una muestra de historietas argentinas en conmemoración del Día de la Historieta.

En lo que respecta a la sede en el multiespacio, Moreno subrayó que “Plugged estará destinado a la actuación de músicos en vivo, artesanos y puestos gastronómicos”.

En este sentido, mencionó la participación de las orquestas de la ciudad, Auquinco; la Orquesta Típica Juvenil de Tango; Aonikenk Burgués; una agrupación de Candombe y Mauro Smith, entre otros.