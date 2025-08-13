El Municipio firmó un convenio para fortalecer la capacitación laboral

En un acto realizado en Río Mayo, el Ente Autárquico Comodoro Conocimiento rubricó un convenio de cooperación con intendentes y jefes comunales de siete localidades del oeste de Chubut, con el objetivo de impulsar programas de capacitación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento de habilidades para el trabajo del siglo XXI.

Participaron de la firma, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente ejecutivo, Domingo Squillace; los intendentes y jefes comunales de Lago Blanco, Micaela Bilbao; de Aldea Beleiro, Patricia Tapia; de Río Mayo, Gustavo Daniel Loyaute; de Aldea Apeleg, Rafael Morales; de Ricardo Rojas, Juan Hassanie Silva; de Facundo, Vilma Pinilla; y el delegado de UOCRA subsede Sarmiento, Jorge Carrizo.

El convenio complementa la línea de trabajo iniciada en Sarmiento y se enmarca en el Programa del Observatorio de las Dinámicas del Trabajo, radicado en la Agencia Comodoro Conocimiento. El mismo, permite identificar las necesidades de formación de distintos perfiles laborales, generando diagnósticos, diseños de capacitación y certificaciones de competencias. Incluye la cooperación y articulación de políticas públicas entre municipios y entidades productivas para mejorar la empleabilidad y el acceso a la certificación laboral.

“Este es un paso fundamental para integrar a todo el sur de Chubut, de este a oeste, en una agenda común de formación y desarrollo. La propuesta del intendente Othar Macharashvili se basa en cooperar para que cada localidad pueda fortalecer sus capacidades productivas y que sus vecinos cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual”, destacó Rubén Zárate.

Asimismo, agregó que “estamos trabajando activamente con la UOCRA conducida por Raúl Silva y UOCRA Mujeres con Guadalupe Balbuena; coincidimos en que, sobre la base de la cooperación entre municipios y comunas, podremos afrontar la crisis de empleo que está viviendo la región”.

En base a este convenio, también expresó que “se trata de construir redes, compartir recursos y trabajar en equipo para que el desarrollo no sea algo aislado, sino un proyecto común que beneficie a Comodoro y a toda la región”, concluyó Zárate.

Un trabajo conjunto y sostenido

Por su parte, el gerente ejecutivo Domingo Squillace subrayó que “la capacitación es una inversión estratégica. Cada curso, cada certificación, es una oportunidad concreta para que las personas mejoren su empleabilidad y las comunidades diversifiquen su matriz productiva”.

A través de este convenio, Comodoro Conocimiento, municipios y comunas, coordinarán la implementación de talleres, cursos y programas de formación, con énfasis en oficios de la construcción, tecnologías y habilidades blandas, adaptados a las necesidades de cada localidad.