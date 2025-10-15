El municipio realiza la "Fiestas sin Etiquetas" para Personas con Discapacidad

La propuesta forma parte del área de Discapacidad y tiene como objetivo generar espacios de encuentro, socialización y disfrute en un ambiente accesible, inclusivo y libre de prejuicios. Esta edición será bajo la temática de Halloween.

La Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, anticipó una nueva edición de “Fiestas sin Etiquetas”. La misma se realizará el jueves 31 de octubre de 19 a 22 horas en el Centro Cultural, para mayores de 16 años y se acepta un acompañante por persona.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, destacó este tipo de eventos al hacer hincapié en que “apuntan a eliminar las barreras sociales y culturales, generando condiciones para que todas las personas puedan participar plenamente en la vida comunitaria”.

Las “Fiestas sin Etiquetas” buscan promover la autonomía, la diversión y la participación social, entendiendo la importancia de contar con lugares donde las personas con discapacidad puedan bailar, compartir y expresarse con libertad, explicó el funcionario a cargo de la cartera social.

Por su parte, la directora del área de Discapacidad detalló que “este proyecto se retoma bajo la necesidad de sostener espacios de recreación que habían quedado suspendidos durante la pandemia y que son muy esperados por los participantes. En la actualidad, realizamos estas celebraciones con una mirada inclusiva, en igualdad de condiciones para todas las personas”, indicó Luciana Bordón.

El evento contará con servicio de locución, luces, sonido, barra, cocina, seguridad, transporte y atención, garantizando la comodidad y accesibilidad de todos los asistentes. Además, se ofrecerán propuestas artísticas, decoración temática y espectáculos en vivo, en articulación con la Secretaría de Cultura.

De esta forma, las “Fiestas sin Etiquetas” se consolidan como un espacio que rompe barreras y celebra la diversidad, promoviendo la inclusión social y la sensibilización sobre la discapacidad a través del disfrute y la convivencia.