La propuesta reunió a distintos equipos y grupos de la ciudad, promoviendo la inclusión, la participación y el encuentro comunitario a través del deporte.

Enmarcado en las políticas de inclusión que impulsa el intendente Othar Macharashvili, este viernes, la Municipalidad, a través de la Dirección de Diversidad LGBTIQ+ y Nuevas Mayorías de la Secretaría de la Mujer, llevó adelante el 4º Torneo de Newcom Orgulloso en la cancha principal del Club Ingeniero Huergo. La actividad reunió a distintos grupos y equipos y formó parte de la Semana del Orgullo en la ciudad.

La directora general de Diversidad de Género, Daniela Andrade, puso en valor la continuidad del campeonato, que se realiza cada año como resultado del trabajo sostenido durante los distintos meses. En ese sentido, explicó que la propuesta reúne a grupos de Newcom de diferentes espacios municipales y otras organizaciones que se suman a la iniciativa. Además, manifestó su satisfacción por la convocatoria de esta cuarta edición y por la posibilidad de compartir nuevamente la jornada.

Por otro lado, Andrade hizo hincapié en la importancia de fortalecer el vínculo con otras áreas municipales, especialmente con el ámbito deportivo, para ampliar las oportunidades de participación. “Pretendemos que otros sectores se puedan sumar y que puedan hacer deporte también. El deporte también es orgulloso, como decimos siempre”, afirmó.

Foto: Prensa Comodoro.