El "Negro" Enrique contra Ruggeri, Kempes y Pumpido

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó en las últimas horas Almirante Brown para llevar adelante la entrega de subsidios a clubes de barrio y cooperadoras en el municipio. El mandatario fue recibido por el jefe comunal Mariano Cascallares, con quien aprovechó la oportunidad para bautizar al polideportivo Don Orione como “Campeones del Mundo”.

Kicillof y Cascallares no estuvieron solos. Fueron acompañados por Héctor “Negro” Enrique, quien fue campeón del mundo en 1986 y es muy recordado por darle el pase inicial para que Diego Maradona, tras eludir a media docena de ingleses, marcara el mejor gol en la historia de los mundiales.

“Lo que estamos viviendo en el país nosotros lo vivimos antes del campeonato del mundo del 86, donde nadie creía, nadie confiaba. Tenemos un gobierno nefasto y algunos compañeros también que se sacan fotos con alguien que atacó a Diego Maradona y eso no lo podemos perdonar”, manifestó Enrique.

No se trató de una referencia al paso. Cabe recordar que días atrás en la oficialización de Montevideo, Buenos Aires y Asunción como sedes para el Mundial 2030 que se dio en el edificio de la Conmebol, Oscar Ruggeri y Nery Pumpido (también campeones del mundo en México), junto a Roberto Tarantini y Mario Kempes (estos dos últimos campeones en 1978) se sacaron una foto el vocero presidencial Manuel Adorni y la secretaria General, Karina Milei.

Vale recordar que, en agosto pasado, Adorni hizo un breve comentario por el Día Internacional del Zurdo durante el que saludó a deportistas y músicos de talla internacional y omitió mencionar al fallecido astro argentino Diego Maradona.

Tras la viralización de aquel fragmento de la conferencia, Dalma Maradona recogió el guante en su momento. “Hace un paso de comedia de hacer que se olvida. Horriblemente actuado. Cuando le mencionan a Maradona y dice ‘¿quién?’. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Te guste o no te guste a vos, a la Argentina la conocen en el mundo por la personas que vos decís que no conoces, o te haces el boludo diciendo que no la conoces. Deportivamente, te guste o no, representó a la Argentina y salió campeón”

Con todo este marco de fondo, el Negro Enrique no se desentendió de la situación, tomó distancia de sus excompañeros y postuló a Axel Kicillof a presidente para el 2027: “Gracias a Mariano, Axel, para nosotros es un privilegio enorme que el futuro presidente, si dios quiere, esté acá”.