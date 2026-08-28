"El nuevo acueducto es dignidad, futuro y un acto de justicia"

Así lo señaló el gobernador Ignacio “Nacho” Torres durante el acto de apertura de sobres para la construcción del nuevo acueducto Cerro Negro – Valle Hermoso, una obra estratégica que permitirá dar una respuesta estructural a los problemas de abastecimiento de agua que durante décadas afectaron a Comodoro Rivadavia y a toda la zona sur. Cinco empresas presentaron sus ofertas.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el acto de apertura de sobres de la licitación para la construcción del nuevo acueducto Cerro Negro – Valle Hermoso, una obra enmarcada en el Plan Galina que permitirá brindar una solución estructural a la problemática del abastecimiento de agua en la zona sur de la provincia y fortalecerá el sistema que también abastece a Caleta Olivia, en Santa Cruz.

La actividad se desarrolló en el Hotel Lucania de Comodoro Rivadavia y acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente local, Othar Macharashvili; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el escribano general de Gobierno, Marcelo Lizurume; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; los intendentes de Río Mayo, Gustavo Loyaute; de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; y de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; el viceintendente de Sarmiento, Emanuel Venter Jenks; legisladores provinciales; ministros, secretarios y subsecretarios del Gobierno Provincial; autoridades municipales y concejales; representantes universitarios; equipos técnicos; empresas oferentes; vecinalistas; representantes de cámaras de comercio, sindicatos y centros de jubilados; y Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM).

SOLUCION ESTRUCTURAL

Torres ratificó que “este es un hito de toda la comunidad, porque esta obra es muy importante para Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly e incluso Caleta Olivia, en Santa Cruz, porque esta iniciativa excede lo jurisdiccional”.

En ese sentido, sostuvo que “hay que analizar por qué pasó tanto tiempo sin tener este proyecto tan esperado; y si reflexionamos como dirigentes, pero también como sociedad, vemos que Comodoro Rivadavia, habiendo generado más de 300 mil millones de dólares en estos últimos cien años, recién ahora logra el financiamiento para poder resolver un tema tan básico como el acceso al agua”.

“Esto tiene que ver con algo que va mucho más allá de discutir el federalismo fiscal: tiene que ver con toda esa riqueza y con cómo se administra para que genere una mejor calidad de vida y más infraestructura para la ciudadanía. Y eso no se hizo con el barril a 30, 60, 80 o 120 dólares, porque siempre hubo excusas. Por eso, lo más difícil para lograr esta obra fue recuperar la confianza”, expresó el titular del Ejecutivo.

JUSTICIA CON EL SUR DE CHUBUT

Sobre este último punto, Torres detalló que “CAF, que es un organismo multilateral de crédito, nos da garantías de transparencia y de que esta obra se va a ejecutar como corresponde, porque va a estar auditada por organismos internacionales”, y resaltó que “va a empezar y terminar como corresponde, porque los fondos ya están disponibles”.

“Sin embargo, para llegar hasta este punto teníamos que salir de la clandestinidad financiera. Tuvimos que desendeudarnos en más de 360 millones de dólares y recuperar índices promedio de calidad institucional, con lo cual pasamos de estar en el último lugar a ubicarnos entre las primeras provincias del país”, señaló.

“Eso no es casualidad, porque recuperar la confianza nos permitió acceder al financiamiento más barato que existe para una obra de más de $130 mil millones, y que representa dignidad, futuro y un acto de justicia para Comodoro Rivadavia y todos los pueblos de la zona sur de nuestra provincia”, indicó el mandatario.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

Por otra parte, el gobernador advirtió que “también es importante contextualizar en qué momento se está haciendo esta obra, porque hablamos de un presente económico complejo, donde el Gobierno nacional entiende que su función es la macroeconomía, las relaciones exteriores y la seguridad interior, mientras que la obra pública pasa a ser delegada, en muchos casos, a los estados subnacionales, es decir, a las provincias”.

Agregó que “era imposible que esta obra fuera exitosa si no lográbamos destrabar otras dos obras muy importantes: la toma del Senguer, una de las que está financiando Nación, lo cual conseguimos con gestión, golpeando las puertas que había que golpear y haciendo entender la importancia de finalizarla”.

“Lo mismo ocurrió con la repotenciación, para la cual conseguimos el financiamiento. No solo logramos recuperar la confianza de los organismos de crédito, sino también la de los vecinos, a quienes les vamos a cumplir con lo que corresponde”, manifestó Torres.

En esa línea, destacó “la alegría de poder decir que una obra tan esperada por los vecinos va a empezar y terminar como corresponde”, y explicó que, posteriormente a la licitación, “se va a iniciar un proceso de seguimiento y auditoría por parte de CAF, además de que la propia ciudadanía va a poder seguir en tiempo real la ejecución de la obra”.

Por último, el gobernador afirmó que “es un día para que celebren los vecinos de todos los pueblos de la zona sur, porque nos hermana el desarrollo y podemos mostrarle al resto de la Argentina que hay una provincia con la madurez suficiente para ponernos de acuerdo cuando hay que defender lo nuestro, y también cuando tenemos que gestionar obras que representan un antes y un después para la calidad de vida de nuestra gente”.

PRINCIPIO DE SOLUCIÓN

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, señaló que “esta apertura de sobres es un hito que nos habíamos propuesto hace varios años, cuando el gobernador nos pidió resolver el problema del agua en Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly”, y agregó que el proyecto “nos llevó mucho tiempo, esfuerzo y viajes a Buenos Aires”.

“El desafío más importante era conseguir los fondos para realizar la obra. Entonces nos reunimos con las autoridades de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y empezamos con la reestructuración de un programa que normalmente demora entre un año y un año y medio”, describió el funcionario.

Tórtola destacó que “en un plazo de seis meses y a partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía pudimos elaborar un programa de financiamiento y solicitar su priorización”.

“Estamos celebrando el principio de la solución a un problema estructural de la zona sur de la provincia, que es el abastecimiento de agua, un recurso vital para los vecinos”, concluyó.

A través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el Ministerio de Economía de la Provincia del Chubut convocó a la Licitación Pública Internacional N° 01/26 para la construcción de la obra “Nuevo Acueducto entre Estaciones de Bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso y Obras Complementarias”, ubicada entre las localidades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

El proyecto prevé una inversión provincial de más de $130 mil millones, y establece un plazo de ejecución de 24 meses. Asimismo, exige a las empresas oferentes una capacidad de ejecución anual en la especialidad de Ingeniería de $55.207.246.200,43 y una garantía de oferta de $1.104.144.924,01.

La obra responde a la insuficiencia del actual sistema del Acueducto Lago Musters para abastecer a unos 450 mil habitantes durante la temporada estival, período en el cual se registra un déficit de aproximadamente 20.000 m³ diarios que provoca cortes programados de agua en Comodoro Rivadavia. A esta situación se suman las frecuentes roturas registradas en el acueducto construido en 1999.

RESPUESTA DEFINITIVA

Con el objetivo de brindar una solución estructural a esta problemática, la obra enmarcada en el Plan Galina contempla la construcción de una nueva conducción troncal de 40.850 metros de longitud, con tuberías de entre 1.000 y 1.100 milímetros de diámetro, que unirá hidráulicamente las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso.

Además, se incorporarán cuatro bypasses de vinculación, válvulas de gran diámetro, sistemas antiariete y cámaras de control.

La intervención se complementará con la ampliación de la capacidad de reserva en el nodo Cerro Arenales mediante la construcción de dos nuevas cisternas de hormigón armado de 15.000 m³ cada una, alcanzando un volumen total de 45.000 m³.

También se llevará adelante la modernización electromecánica de las estaciones Valle Hermoso y Cerro Dragón, donde los antiguos motores a combustión serán reemplazados por tres electrobombas de 1.000 kW equipadas con variadores de frecuencia.

Entre sus principales beneficios, la obra permitirá incrementar el caudal transportado de 4.700 m³/h a 7.000 m³/h, lo que representa un aumento cercano al 50%, fortaleciendo la continuidad del suministro de agua potable y mejorando significativamente la confiabilidad operativa de todo el sistema regional.

Asimismo, la electrificación y automatización de los equipos de bombeo permitirán optimizar la eficiencia energética, mejorar la regulación hidráulica y dotar al esquema de distribución hacia Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia de una mayor flexibilidad operativa frente a contingencias y fluctuaciones de la demanda en el mediano y largo plazo.

CINCO OFERTAS

En el marco de la licitación, las empresas que presentaron sus respectivas ofertas fueron Ecosur Bahía ($159.995.512.708,46); Edisud ($171.008.062.828,73); Dyopsa ($155.000.395.880,28); CPC ($131.945.461.223,99); y Rigel ($140.419.325.421,02).