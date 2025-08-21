“La candidatura del presbítero Juan Carlos Molina a diputado nacional responde exclusivamente a una decisión personal”, expresó el Obispado de Río Gallegos.

El Obispado se desliga de la candidatura del cura Molina

Lo hizo a través de un comunicado emitido este jueves con la firma del obispo Ignacio Medina, con lo cual este distrito de la iglesia católica se desliga de cualquier connotación política que se le pueda atribuir al mismo.

Vale recordar que Molina, fundador de la Fundación Valdoco y extitular de la SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas de la Nación Argentina) durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, encabeza la terna de candidatos titulares por el frente electoral Fuerza Santacruceña, conformada principalmente por referentes del PJ.

El comunicado oficial expresa textualmente: “El Obispado de Río Gallegos informa a toda la feligresía que la candidatura del Pbro. Juan Carlos Molinar responde a una decisión exclusivamente personal”.

“Dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad ni el parecer de la Iglesia Diocesana de Río Gallegos. Por lo tanto, ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis”.

“El mencionado sacerdote no ejercerá el ministerio presbiteral de manera pública o privada durante el periodo de campaña y/o futuro ejercicio del mandato legislativo”.