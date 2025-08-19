Dirigente de Camioneros no apoya la lista del cura Molina

Sergio Sarmiento expresó su disgusto con el armado de la lista de Fuerza Santacruceña, que lleva como primer candidato a diputado nacional al cura Juan Carlos Molina.

Sarmiento es el secretario general del gremio de Camioneros en Santa Cruz y un sector del peronismo –junto con varios gremios nucleados en la CGT Zona Norte- lo impulsaron a liderar el citado frente electoral, pero quedó relegado. Por tal motivo cuestionó severamente a la actual dirigencia del PJ provincial señalando que “continúa eligiendo a dedo” a los candidatos del partido.

Además, en declaraciones formuladas a la radio del multimedio El Caletense, afirmó que “no voy a apoyar a esta lista de Molina porque no me siendo representado”, e incluso aseguró que gremios que apoyaban su candidatura definirán en los próximos días su postura de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En otro pasaje de la entrevista, Sarmiento comentó que “tuve varias conversaciones y hasta el viernes mismo me ofrecieron otro lugar, pero como habíamos decidido con los sindicatos que me iban a apoyar, si no nos dejaban participar en el primer lugar no convenía porque si no termina siendo como siempre: acompañando”.

El sindicalista consideró que la definición de candidaturas “reproduce viejas prácticas políticas”, subrayando que “es una lástima ver que se sigue actuando de la misma forma que desde hace años porque llaman desde Buenos Aires y dicen tiene que ir este o el otro”.

Remarcó que “muchos afiliados y dirigentes del PJ también expresaron su malestar con la designación de Molina”, a quien cuestionó por su falta de presencia en la provincia afrontando las problemáticas que viven los trabajadores.

“Todo bien con el padre Molina, está todo espectacular, pero hace como 10 o 15 años que no vive acá “, expresó.

“En lo personal no voy a apoyar a esta lista de Molina, primero porque que no me siento representado; segundo porque lo veo muy lejos de ser un peronista. Uno siempre acompañó, en las buenas y en las malas, y la verdad es que ahora no tengo ganas de acompañar algo con lo que no me siento representado. Después, cada gremio tiene su libertad de acción”, afirmó.

Tras ello, trajo a colación que “han pasado un montón de cosas en nuestra provincia y como se los dije a absolutamente a todos y lo hablamos dentro del sindicato, los únicos que estuvimos al frente de todas las marchas y las luchas que se dieron en el contexto que es muy malo para los trabajadores, fuimos nosotros. Del resto no apareció nadie”.

Finalmente, al retomar su parecer con la figura de Juan Carlos Molina, dijo que “no lo conozco personalmente porque no vive acá. Sé que hizo la Fundación Valdocco, después se fue y ahora me imagino que irá a venir porque tiene que hacer campaña”.