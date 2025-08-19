De despreciar la política a ser candidata de LLA en tres meses

Karen Reichardt deploraba la política y hoy ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires.

La exactriz y vedette Karen Reichardt aparece en el segundo lugar de la lista de candidatos de la Alianza La Libertad Avanza a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de Buenos Aires, que encabeza José Luis Espert.

Reichardt se convirtió así es una de las figuras centrales detrás de la cual el oficialismo encarará la campaña en el principal distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, que representa más de un 40% del padrón electoral.

Sin embargo esta gran responsabilidad de que el gobierno libertario le otorgó a la ex vedette no parece condecirse con su compromiso con la función que cumplirá a partir del próximo 10 de diciembre.

Es que hace apenas tres meses, cuando se celebraron las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo pasado, Reichardt admitió en diálogo con la periodista Cecilia Camarano, de Ámbito, que la política no le interesa para nada.

“No, la política no me interesa para nada", admitió en aquella oportunidad Reichardt aunque segundos más tarde ensayó un pequeño paso atrás y matizó: "pero sí todos tenemos la política adentro".

Y hasta se criticó a sí misma "el que dice 'no me interesa la política' es una locura porque fijate que con el voto de hoy decidimos lo que queremos, para dónde queremos ir”.

La inclusión de Reichardt en un lugar destacado de la lista y su desdén por la política revelan la forma en que La Libertad Avanza armó sus listas y los atributos que buscaban en sus candidatos: subordinación acrítica a la bajada de línea de la Casa Rosada

El propio armador de LLA en Provincia, Sebastián Pareja, lo admitió días atrás. En diálogo con TN Pareja admitió que “es gente que entendemos probada para mantenerse en una idea. Y ahí no importa el currículum que tengan, sino que buscamos soldados para los desafíos que vienen”.