Laura Soldano, la influencer mística que LLA postula en Córdoba

Se convirtió en tendencia en las redes sociales tras la viralización de un video en el que asegura que está "a una persona" de Milei y Musk.

Laura Soldano, candidata a diputada nacional en segundo lugar por La Libertad Avanza en Córdoba, se convirtió en tendencia en las redes sociales tras la viralización de un video en el que mezcla su visión mística con la política, asegurando que está "a una persona" de Javier Milei y Elon Musk.

En el video, Soldano afirma: "Estoy a una persona de que a Javier Milei y a Elon Musk le hablen de mí". Además, califica a ambos como "dos personas de luz", en línea con su perfil de influencer espiritual.

El video, que estalló en la red social X (exTwitter) horas después del cierre de listas, generó una ola de comentarios y burlas por parte de los usuarios. La particular forma de la candidata de vincular la política con el esoterismo no pasó desapercibida. En el mismo audiovisual, la candidata desliza que hasta la expresidenta reparó en ella: "A mi perfil me lo vio Cristina, sí, ella misma". El video generó una catarata de críticas y memes, con comentarios como "Un delirio de brote psicótico místico" y "Si es ser de luz, avísenle a Edenor porque tiene un apagón importante".

Soldano es excampeona de fitness e influencer, escribió un libro de nutrición, viajó a la India y juntó miles de seguidores en las redes sociales. En un streaming anterior confesó que su apoyo a Milei surgió de una "meditación" y que lo considera "un enviado" para salvar al país.

“Vi a Javier antes de la elección y digo: esto hay que comunicarlo. Volví a mis redes con una foto de Milei y una bandera argentina, yo cero política, pero a full”, expresó.

Su desembarco en La Libertad Avanza fue de la mano del diputado Gabriel Bornoroni, con quien comenzó a colaborar en la zona de Río Cuarto. “Yo no soy política, soy la ciudadana común, estoy al servicio”, suele decir. Sobre Milei no duda: “Es el enviado a salvar el país, al mundo te diría”. A partir de diciembre podrá plantearlo como diputada nacional.