El PACh dejó de existir como partido político

El Partido Acción Chubutense (PACh) fue el mecanismo que encontró el escribano Roque González para terciar entre peronistas y radicales en Chubut. El provenía de este último partido y en su nombre había llegado a la gobernación en 1963, mientras asumía como presidente de la Nación Arturo Illia y como intendente de Comodoro, Juan Carlos Altuna.

Roque González fue destituido por la Legislatura por razones poco claras antes del golpe de estado de 1966 que encabezó el general Juan Carlos Onganía y decidió su continuidad política con una fuerza nueva. Así surgió el PACh en 1966.

Tras la dictadura de Onganía y Alejando Lanusse llegaron las elecciones de 1973, donde Roque González fue candidato a gobernador y aunque no pudo ser electo –se impuso el justicialista Benito Fernández-, el PACh sí logró una banca en el Congreso nacional para Fausto Mombelli como diputado.

Luego de la última dictadura, Roque González fue candidato a senador en 1983, mientras el candidato a gobernador fue Fernando Marraco.

El partido siguió participando con independencia relativa tras la muerte del escribano y tuvo representación parlamentaria en la Legislatura provincial, con Roque González (h), María Alejandra Ezpeleta, Guillermo Schneider o Tomás Cané, por ejemplo.

En los últimos años no quedó al margen de la polarización y ya no se presentó como partido político independiente en elecciones, si no siempre en alguna alianza. Así fue como mientras un sector más progresista, como el de Roque González (h) se alió con el peronismo, otro optó por apoyar a Mario Das Neves, como fue el caso de Sixto Bermejo, quien llegó a ser diputado nacional en 2015, completando el mandato de Mario Das Neves, electo ese año gobernador por tercera vez.

Otro ex PACh, como Ricardo Irianni –diputado provincial entre 2007 y 2011- llegó a ser en 2015 candidato a gobernador del macrismo en Chubut.

Ahora, por resolución del juez federal con competencia electoral de Rawson, Hugo Sastre, el PACh dejó de existir como partido político.