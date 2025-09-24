El padre de Elon Musk, acusado de abusar de sus hijos

Errol Musk, el padre del magnate tecnológico Elon Musk, fue acusado de abusar sexualmente de al menos cinco niños de su familia, aunque tres investigaciones policiales no derivaron en condena formal contra el patriarca sudafricano, reveló este martes el diario The New York Times. Las acusaciones incluirían denuncias de abusos en Sudáfrica y California contra cinco hijos e hijastros de Errol Musk, de 79 años, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, citadas por el NYT.

El primer caso de conducta inapropiada data de 1993, cuando la hijastra de cuatro años de Errol contó que él la había tocado. Una década después esta lo habría sorprendido oliendo su ropa interior. También ha sido señalado de abusar de dos de sus hijas y un hijastro.

En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo de entonces 5 años dijera que había sido tocado por su padre. Unas tres investigaciones policiales independientes fueron abiertas contra Errol Musk, quien hasta ahora no ha sido condenado por ningún delito. De estas, dos fueron cerradas, mientras que se desconoce el curso de la tercera. La familia pidió ayuda a Elon Musk, el primogénito. "Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque vemos sufrir a diario a estos niños", insiste un fragmento de una carta publicado por el Times.

El magnate no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que su padre descartó los reportes como "falsos y absurdos en extremo". Errol advirtió que las acusaciones fueron fabricadas por miembros de su familia que intentaban sacarle dinero incitando a los niños "a decir mentiras". También insistió en que mantiene una buena relación con su hijo mayor, con el que es "muy cercano".

LO QUE DIJO ELON

En 2017, Elon Musk dijo en una entrevista a la revista Rolling Stone que su padre había hecho "casi todas las cosas malas que se puedan imaginar", y en 2023 afirmó en una de sus biografías autorizadas que no se comunica con él. También ha contado que se fue a vivir con su padre a los 10 años, mientras que sus hermanos menores, Kimbal y Tosca, se quedaron con su madre. Y agregó: "Sentí pena por mi padre, porque mi madre tenía tres hijos. Parecía muy triste y solo. Así que pensé: "Puedo hacerle compañía; en ese momento no entendía realmente qué clase de persona era… No fue una buena idea”.

Sin entrar en detalles, declaró a la publicación: “Mi padre tendrá un plan malvado cuidadosamente planeado. Planeará el mal”.

El psicoanalista Sergio Zabalza, consultado por Página/12, explicó que lo que se puede hipotetizar del analisis del discurso público de los dos personajes es que padre e hijo son psicópatas: "Es todo un escenario de psicópatas. En la cabeza de estos multimillonarios de discurso anarcocapitalista está abolida la ley fundante de la civilización, que es la prohibición del incesto. Tanto para Levi-Strauss desde la antropología como Freud, la prohibición del incesto es la ley que funda la civilización, es decir el apoyo para ir un metro adelante de la barbarie. No se necesita la comision efectiva del crimen del incesto para ver esto. El solo hecho de esta aspiración disparatada de querer ser inmortales, la creencia de que el planeta tiene recursos ilimitados, el absoluto desprecio por el semejante, el desprecio también por los niños en el mundo en general o de Gaza en particular, es romper las leyes fundantes de la civilización. El hijo Elon pretende que la IA esté a su exclusivo servicio para convertirse en una suerte de raza superior, privilegiada. Mi impresión es que el sueño de Elon Musk -quien debe rivalizar con su padre a ver quién es menos boludo o a ver quién es más rico o quién es más cruel- es estar a 100 metros de profundidad en el planeta Marte en un búnker rodeado por pantallas gigantes, mirando cómo la gente se muere de hambre en la Tierra. Esta es la imagen que transmiten: un absoluto desenfreno, enfermo y desquiciado. El hecho de que Elon Musk venga de una familia con ese padre, me hace preguntarme ¿Por esta razón un chico que sufrió termina siendo un psicópata y un sádico? Es difícil sacar conclusiones así porque en lo humano nunca hay una causalidad directa. El hecho es que si Don Musk hizo eso, está fuera de la civilización. Y Elon, tengo la impresión, es un tipo totalmente fuera de lo civilizado".