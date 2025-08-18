El panorama electoral tras el cierre de listas para las Elecciones 2025

En una contienda que anticipa una fuerte polarización entre el oficialismo y el peronismo, otras fuerzas buscan consolidar su espacio con propuestas alternativas.

Este lunes18 de agosto a las 8:21, con el cierre de listas, se definieron los candidatos que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En un escenario que se prevé polarizado entre La Libertad Avanza (LLA) y la alianza peronista Fuerza Patria, diversas propuestas de centro e izquierda también se postulan para obtener representación en el Congreso.

El oficialismo y sus aliados

La Libertad Avanza (LLA) presentó sus listas en todo el país, en algunos distritos en alianza con el PRO. En la provincia de Buenos Aires, la nómina de diputados estará encabezada por José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli (PRO). Por la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será la primera candidata a senadora, acompañada por el economista Agustín Monteverde. En la categoría de diputados, la lista será liderada por el abogado Alejandro Fargosi.

El PRO, por su parte, optó por una estrategia mixta. Si bien se alió con LLA en los distritos más importantes, presentó listas propias en Córdoba, Río Negro y Santa Cruz. En Córdoba, Oscar Agost Carreño liderará la lista de diputados, en Santa Cruz será Leonardo Roquel y en Río Negro, el legislador Juan Martín encabezará la lista para el Senado.

El peronismo y su armado

Fuerza Patria, la alianza que agrupa a las fuerzas peronistas, también formalizó sus candidaturas. En la provincia de Buenos Aires, la lista de diputados nacionales estará encabezada por Jorge Taiana, quien compartirá boleta con Jimena López (massismo) y el dirigente social Juan Grabois, entre otros. Para la Capital Federal, Itaí Hagman será el primer candidato a diputado, seguido por la ex ministra Kelly Olmos. El actual senador Mariano Recalde buscará renovar su banca por este espacio.

En Santa Fe, el peronismo resolvió una interna con la conformación de una lista de unidad, encabezada por Caren Tepp. Por otro lado, un sector del peronismo bonaerense se desmarcó de la alianza de unidad. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, competirá con la boleta de Unión Federal, un espacio que se define como "el verdadero peronismo".

Los espacios alternativos

La "ancha avenida del medio" estará representada por Provincias Unidas, un armado que agrupa a gobernadores de centro y buscará consolidarse como una alternativa al bipartidismo. En Córdoba, la lista de diputados será liderada por el ex gobernador Martín Llaryora. En la provincia de Buenos Aires, los principales candidatos serán Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.

Asimismo, Graciela Ocaña se presentará como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires en acuerdo con la UCR, tras romper su alianza con la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que, por su parte, presentará lista propia.

La UCR, el GEN y el Partido Socialista, que forman Ciudadanos Unidos, tendrán a Martín Lousteau como primer candidato a diputado por la Ciudad. En tanto, Ricardo Alfonsín competirá con una lista en alianza con Proyecto Sur y FORJA.

La izquierda en la contienda

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se presentará en 23 provincias. En Capital, la lista estará encabezada por Myriam Bregman, y en la provincia de Buenos Aires por Nicolás Del Caño. Por último, el Nuevo MAS, liderado por Manuela Castañeira, presentará listas en 13 provincias.