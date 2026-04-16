El papa León XIV apuntó de nuevo contra Donald Trump

Dijo que el mundo no puede ser gobernado por "tiranos". El primer pontífice estadounidense también lanzó una crítica contra los mandatarios que usan la fe para avalar conflictos bélicos, al tiempo que instó a un "cambio de rumbo decisivo".

Tras recibir nuevas arremetidas de Donald Trump, en redes sociales, el papa León XIV respondió con dureza durante su visita a Camerún. En una intervención especialmente firme tras los recientes ataques del presidente estadounidense en redes sociales, el pontífice afirmó que el mundo actual está "siendo devastado por un puñado de tiranos".

El primer papa estadounidense rechazó firmemente que los líderes empleen el lenguaje religioso para justificar las guerras. Sus palabras fueron pronunciadas en la urbe más importante de las zonas anglófonas de Camerún, un lugar golpeado por un conflicto de casi diez años, donde además instó a la comunidad internacional a tomar un "cambio de rumbo decisivo".

EEUU volvió a atacar a León XIV

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, insistió en la disputa de Donald Trump contra el papa León XIV. El vicemandatario justificó los ataques estadounidenses contra Irán preguntándose si "¿Acaso Dios no estuvo del lado de los estadounidenses cuando liberaron Francia de los nazis?". Sin duda, creo que la respuesta es sí", se contestó a sí mismo.

En ese modo, el embajador de EEUU en el Vaticano, Brian Burch, volvió a sostener el apoyo a los militares estadounidenses, a través de la Fe. "Dios bendiga a todos los que sirven en nuestras Fuerzas Armadas", dijo el diplomático.

Por otro lado, en estos días, el presidente estadounidense expresó a través de redes sociales: “El papa León es DÉBIL en materia de seguridad y terrible para la política exterior”.

Horas más tarde, Trump difundió y luego eliminó una imagen donde se le ve con ropas bíblicas sanando a un enfermo con manos luminosas. La publicación fue retirada personalmente por él tras generar una fuerte reacción negativa entre sus seguidores cristianos más cercanos.