En el marco del CineClub se exhibirá los días 5 y 9 de junio a las 22:00 Hs. el documental de Juan Cabral y Santiago Franco, basado en el libro de Andrés Burgo, que reconstruye el histórico encuentro entre las selecciones de Argentina e Inglaterra durante la Copa Mundial de la FIFA 1986, considerado uno de los partidos más emblemáticos en la historia del fútbol.

El film reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no sólo el partido, sino también el contexto histórico que lo rodeó. A través de testimonios de sus protagonistas y material de archivo, se explora la dimensión deportiva, política y cultural del encuentro, y su vínculo con la Guerra de Malvinas.

El periodista deportivo Andrés Burgo escribió “El Partido: Argentina-Inglaterra 1986”, obra que sirvió de base al documental y fue traducida al francés, al portugués y al italiano. En casi 300 páginas, fusiona con una prosa austera pero amena y ciertamente profusa en datos, la crónica del encuentro del domingo 22 de junio de 1986 con una reflexión sobre la memoria colectiva, el trasfondo de la Guerra de las Malvinas y la deidificación de Diego Maradona en un puñado de minutos. “Maradona ese día llegó a la cima del Everest, pero no lo hizo solo”, ha declarado el autor, quien rastreó con minuciosidad a jugadores, árbitros, utileros y hasta a un ignoto ayudante de campo que nadie recordaba. “Por eso yo decido contar la historia de los sherpas que lo acompañaron”. El resultado es un relato polifónico, dado que cada testimonio reconstruye un partido diferente: el que ocurrió y el que cada quien guardó en su memoria.

El film construye su relato a partir de una decisión narrativa central: Jorge Valdano y Gary Lineker -protagonistas de aquella tarde, y luego ya retirados del fútbol, relevantes comentaristas televisivos. Cabral y Franco los describen como personalidades afines y los sitúan frente a una pantalla grande para que reaccionen en tiempo real ante escenas del partido y otros materiales del documental. “Ambos tienen un talento para explicar lo que estaba pasando y lo que sienten proverbialmente”, han afirmado los realizadores. “Poseen una cadencia al hablar que hace que te vayas dejando llevar. Y una enorme capacidad aún de verse años después y de entenderse”.

Ambos han construido un relato que va más allá de un célebre partido de fútbol. Cabral, nacido en Buenos Aires en 1978, es un director formado en diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires que acumuló reconocimiento internacional en publicidad antes de volcarse al cine con los largometrajes “Two/One” (2019) y “Risa y la Cabina del Viento” (2025). Franco, también porteño, estudió dirección de cine en la Universidad del Cine (FUC) y desde 2010 dirigió comerciales y videoclips en América Latina y Europa. “Este partido, para los argentinos es parte de la cultura, es algo que creemos, que conocemos de memoria y, sin embargo, nosotros, que lo hemos explorado en profundidad, seguimos descubriendo cosas”, ha afirmado Cabral.

El documental reúne por primera vez en pantalla a protagonistas de ambas selecciones nacionales para reconstruir aquel juego de cuartos de final del Mundial 86 desde adentro. Por el lado argentino, Oscar Ruggeri, Jorge Olarticoechea, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti aportan sus memorias del encuentro disputado en el estadio Azteca de Ciudad de México. El “gringo” Giusti con la cábala del caramelo y el “vasco” Olarticoechea con su anécdota vivida en el peaje de la autopista Ricchieri junto a Carlos Bilardo, y su protagonismo central en el segmento bautizado “La Nuca de Dios”, se roban el protagonismo.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 05 y mar 09 de junio):

22:00 Hs. EL PARTIDO (2D castellano)

Título original: El Partido

Género: Documental deportivo

Origen: Argentina Año: 2026

Formato: 2D Duración: 1 hora 31 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Juan Cabral y Santiago Franco

Producción: Flora Fernández Marengo

Música: Nico Barry, Tomas Jacobi

Fotografía: Pablo Gallego

Montaje: Lucas Coppolechia, Sebastian Fasanelli, Juan Pablo Scaglione, Mauro Caporossi