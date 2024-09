Alejandro Pueblas, el periodista de A24 que opinó sobre el cuerpo de Tini Stoessel, pidió disculpas por sus dichos en vivo.

"Quiero pedir mis disculpas públicas a Tini Stoessel. No fue mi intención, en ningún momento, herirla", introdujo el periodista a través de un vivo en su canal de YouTube.

"Yo soy gordo, siempre me jodieron con la gordura y nunca me molestó. Y considero que, por mi salud, debería adelgazar, pero son decisiones que uno toma o no", intentó justificarse.

Y sumó: "Para los que me conocen, no fue un comentario mala onda, malo hacía ella. Sí me equivoqué, y aprendí. Soy de una generación pasada, que se manejaba de otra manera, y estoy aprendiendo cosas de la vida".

"Yo de todo esto aprendí a nunca más hablar de un cuerpo ajeno, ni de manera buena ni de manera mala. Tini, te vuelvo a pedir disculpas, nunca fue mi intención generarte esto y aprendí algo a los 36 años", reiteró Alejandro Puebla. "Se comunicó su padre con el canal, pidiendo que me disculpe públicamente y el domingo que viene lo voy a hacer", aseguró.

Por último, el periodista mostró que fanáticos de la cantante le mandaron mensajes con fuertes insultos a sus redes sociales, y sentenció: "La forma de enseñarle a alguien que está equivocado, no es esta".

QUE DIJO SOBRE EL CUERPO DE TINI STOESSEL

En las últimas horas, el equipo de Vivo el domingo (A24) estaba analizando la presentación de Tini Stoessel con Coldplay en Dublín, cuando el periodista Alejandro Pueblas lanzó repudiables comentarios sobre el cuerpo de la joven.

"Está flaquita igual... Yo le daría un poco más de comida. Podría comer un poquito más", disparó. En ese instante, sus compañeros de programa le explicaron que no era correcto lo que estaba diciendo, y le recordaron la lucha de Tini por sus problemas de salud mental.

"Pero no es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera... ¿Ella tiene un problema con la delgadez?", insistió Alejandro Pueblas. Cuando su compañera le aclaró que Tini Stoessel fue siempre delgada y sufrió mucho las críticas, el periodista acotó: "¿Así es su cuerpo? Yo creí que estaba con alguna depresión y que por eso comía poco".

Ante esto, la cantante lo cruzó mediante un descargo en su cuenta de X, donde expresó: "Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero para mí significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo".

"Lamentablemente seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. A parte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador", sentenció.

"Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no mas. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos @alepueblasok", concluyó Tini Stoessel, mencionando al periodista que opinó sobre su cuerpo.