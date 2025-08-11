La 34ª edición del Torneo de fútbol infantil comenzará el sábado 23 de agosto y para esta temporada se agrega la categoría femenina con C13 y C15.

El Petrolito tiene fecha de inicio y suma a la categoría femenina

Se confirmó que el sábado 23 de agosto empezará una nueva edición del Torneo de fútbol infantil Petrolito. Como es habitual, se jugará en las categorías Competitivas (2013/2014/2015 y 2016), y en las Promocionales (2019/2020).

Asimismo, esta temporada 2025 tendrá la particularidad que se sumará el femenino, que será con cupo limitado en C13 y C15. Por su parte, el cierre de inscripción será este jueves.

Los profesores que llevan adelante la competencia son Angel Cano, Romina Vasque y Brian Pereyra, quienes están acompañados por los coordinadores Antonella Vidal y Adrián Rasgido.

Rasgido resaltó la nueva edición del Petrolito y dijo que “el sábado 23 de agosto vamos a estar comenzando un nuevo torneo en el gimnasio Laprida, se jugará los fines de semana y feriados, durante agosto, septiembre y parte de octubre. Habrá premios del 1° al 4° puesto, con mejores goleadores y vallas menos vencidas”.

Aquellos interesados pueden comunicarse al correo [email protected], o al WhatsApp: 2974623082 (solo mensajes, de 14:00 a 20:00).