El plenario empezó el debate y habría más de un dictamen

Juan Manuel López, dirigente de la Coalición Cívica, dijo que esperaban “una organización y priorización de los temas en el proyecto. Hay una curva de aprendizaje por parte del oficialismo, pero no se han dejado ayudar”. En ese sentido, ratificó que su espacio no acompañará el dictamen del oficialismo y presentará un texto propio.

Poco antes, el legislador había cuestionado duramente al ministro de Economía, Luis Caputo, por ajustar a los jubilados mientras permitía la continuidad del régimen de exenciones impositivas en Tierra del Fuego que “favorece a su pariente”, Nicolás Caputo.

Durante su discurso, Martín Tetaz (UCR) adelantó que buscan “acompañar al Gobierno” en el proceso de transformar el país y sacarlo de la crisis que viene pero advirtió: “Esas reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste de los jubilados, ni del aumento al impuesto a la producción y exportación y mucho menos con el otorgamiento de poderes”.

La Coalición Cívica no acompañará el dictamen del oficialismo y presentará un texto propio que no incluya facultades delegadas, que recorte el número de emergencias, que no aumente las retenciones y respete su posición histórica en rechazo al financiamiento privado de las campañas electorales.

Tampoco están de acuerdo con el plan del oficialismo de mantener la fórmula actual de actualización de jubilaciones para reemplazarla en marzo por una actualización en base a la variación del IPC.

El oficialismo no tocará el polémico artículo de retenciones, pero accedió a saldar deudas de cajas provinciales con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y coparticipar el blanqueo, entre otros puntos. La oposición dialoguista analiza firmar el dictamen con disidencias. El plenario se pospuso hasta las 20.30, ya que originalmente estaba previsto su inicio para las 18.

Las interminables negociaciones entre el Gobierno y la oposición dialoguista (PRO y Hacemos Coalición Federal) habrían llegado a un punto de acuerdo después de las tensiones que se suscitaron al filo del plenario de comisiones convocado para esta tarde, donde el oficialismo aspiraba a obtener dictamen de mayoría para el proyecto de Ley Ómnibus.