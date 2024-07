El polémico motivo por el que la China Suárez no estaría con L-Gante

Desde hace algunas semanas, más precisamente luego de que grabaron un videoclip juntos, se esparcieron rumores que indican que entre la China Suárez y L-Gante hubo un affaire. Sin embargo, Guido Záffora salió a desmentir esta posibilidad y expuso el polémico motivo por el que eso jamás ocurriría.

En Intrusos, tanto Guido Záffora como el resto de sus compañeros comenzaron a barajar la posibilidad de que el encuentro amoroso entre la China Suárez y L-Gante haya ocurrido realmente. Es por eso que cada uno dio su postura, aunque cuando el periodista habló fue tajante con esta posibilidad.

“Elián me da risa porque él no tira prenda, cuida a las chicas, y me parece muy bien. Y te deja siempre la duda: ¿Está o no está (con Wanda)? ¿Se vuelven a ver? ¿Pasó algo con la China? Con Wanda me queda clarísimo de que sí. Con la China tengo mis dudas”, lanzó Karina Iavícolo sobre esta posibilidad.

Sin embargo, Guido Záffora fue bastante cortante respecto a la posibilidad de que esto haya ocurrido. “L-Gante no es el tipo de la China Suárez”, lanzó casi sin dejar lugar a la discusión. Sin embargo, la conductora dudó: “No sé. Para mí es amplio (el abanico). Como el mío en la adolescencia”.

Pese a la duda general, el periodista se mantuvo firme en su postura sobre los gustos de la China Suárez: “No, la China aplica para otro lado. La China es viva”. A lo que Flor de la V intentó develar qué era lo que quería decir: “¿Qué querés decir? ¿Pica alto la señora?”.

“No sé si pica alto, pero le gustan los facheros, facheros”, lanzó de forma fulminante Guido Záffora. Por lo que Pampito intentó defender a L-Gante: “¿Qué? ¿L-Gante no es fachero?”. Sin titubear, su compañero disparó: “No, L-Gante no es fachero como Rusherking, como Benjamín Vicuña. Conozco el (historial) de la China”.

A lo que Josefina Pouso intentó mencionar que no siempre se cumple la regla de los gustos: “Lo que conocemos de Wanda también son hombres hegemónicos”. Por lo que el periodista cerró dejando en claro su postura sobre la China Suárez: “Pero a Wanda la veo más con L-Gante, ahí creo que hubo potencia pasional, pero a la China no la veo con L-Gante”.