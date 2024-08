El posteo del Kun Agüero luego de que Rocío Marengo revelara que tuvieron un romance

Rocío Marengo dio a conocer sin querer en el programa de Ángel de Brito que había mantenido un romance con Sergio Kun Agüero cuando le hizo una mímica que fue captada por la cámara y visto por todos los televidentes de LAM.

Ante lo sucedido, publicó una foto suya en un banco en el medio de un picadito, toalla en mano, bolso a su lado y botella de agua en el suelo. “Un poco de fútbol” dejando leer entre líneas que no estaba al tanto de lo ocurrido en el programa del prime time de América o que lo ocurrido con la modelo es parte del pasado.

Sin darse cuenta de que la cámara y el micrófono la tomaba, la exmodelo contó que tuvo un affaire con el exfutbolista.

En LAM han ido rotando diferentes angelitas durante las últimas semanas por las vacaciones de Yanina Latorre. Sin ir más lejos, este lunes la histórica silla la ocupó Rocío Marengo, que volvió a la televisión luego de un tiempo alejada y protagonizó un momento desopilante.

Todo surgió luego de darse a conocer la noticia de la nueva paternidad de Juan Sebastián Verón. Perspicaz, Ángel de Brito abrió el tema y les preguntó a sus angelitas cuántos romances tuvieron con futbolistas. Fue entonces cuando se generó una graciosa situación entre Marengo y Nazarena Vélez, recordando en secreto algunos nombres que pasaron por sus vidas.

kun-aguerojpg.webp

Si bien la modelo no tuvo problemas en decir alguno de esos nombres al aire, cuando quiso contarle, en secreto, solo a sus compañeros de piso sobre otro de los deportistas con los que estuvo, olvidó que tenía el micrófono prendido y que el cámara justo la estaba ponchando en su mímica.

“Yo le pregunté a Naza si estuvo con Palermo o con otro jugador. No salí con Martín Palermo. Él era el exmarido de mi amiga Jaqueline Dutrá. Hace mucho que no la veo. No sé en qué andará”, comenzó contando la bailarina de 44 años, que -respecto a su pasado como botinera- admitió: "Hubo algunos públicos, pero poquitos. Lo que pasa es que yo trabajaba en Mar de Fondo, hacía notas, y a Fantino no le gustaba que yo me vincule con ellos".

Entonces comenzó a dar nombres: “Yo salí con el Bombón Rosada que jugaba en Chacarita y en Boca. La familia es un amor, de Campana. También tuve otro novio… ¡Es horrible lo que estoy haciendo! Jugaba en la selección uruguaya. Sebastián Sosa, si mal no recuerdo, porque pasaron muchos años”, siguió, aunque luego corrigió y dijo que hacía referencia a otro uruguayo llamado Sebastián Viera.

Tapándose la boca para que no saliera a cámara, Ángel de Brito le preguntó algo en voz baja pero Marengo le contestó al aire: “No, con él no. Con Higuaín no salí”. Después la situación se volvió irrisoria, ya que con la cámara enfocándola de frente y el micrófono prendido, buscó taparse, pero se escuchó clarito: “Vení que te cuento esta… Kun Agüero”.

Fuente: minuto uno