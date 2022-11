El procurador aclaró que se investiga al docente

“En un sistema democrático hay un sistema de poderes y cada uno tiene sus responsabilidades”, sostuvo este lunes el procurador adjunto de Chubut, Emilio Porras Hernández, quien sigue de cerca la investigación que realiza la fiscal María Laura Blanco.

El número dos de Jorge Miquelarena recordó en LaCienPuntoUno que “venimos de una sociedad autoritaria donde a uno se lo metía preso y luego se lo investigaba. Hoy la Constitución dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”.

Aclaró asimismo que el hecho de que el presunto abusador no esté privado de la libertad no significa que no se lo esté investigando. “Ahora estamos en una etapa de reunir evidencias. Las evidencias que hay surgen de las pruebas que nos brindan los padres”, añadió.

Asimismo, insistió en un tema delicado: “Los abusos sexuales infantiles tienen un tratamiento especial a la hora de ser investigados. No hay que revictimizarlos y sus testimonios son importantes, pero tienen un tratamiento especial”.

Concluyó afirmando que “hoy la causa del Jardín 406 tiene prioridad a la hora de ser investigada por el impacto que tuvo en la sociedad”.