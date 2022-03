El prófugo Cositorto confirmó que le pagaba a Canosa

Leonardo Cositorto, presidente de las firmas Generación Zoe S.A. y Zoe Capital, quien sigue prófugo de la Justicia, aseguró que entregó dinero a varios medios, entre ellos el programa de Viviana Canosa, para publicitar sus empresas.

"Hay gente que te invita y hay gente a la que tenés que pagar", indicó Cositorto, el empresario acusado de estafas respondió que para ir a las entrevistas en televisión como aquella que le hizo Viviana Canosa abonó entre "250.000 pesos y 500.000".

El presunto estafador además señaló en Radio 10 que pagó para hacer publicidad en otros medios de comunicación entre ellos el Grupo Clarín. "Cualquier publicidad, cualquier zócalo tenes que pagar, pero yo no invertí nada, los otros invirtieron 600 000 dólares para hacernos desaparecer", denunció.

"Yo tenía un equipo publicitario, que tenía un presupuesto. Poníamos dinero donde estaba Ricki, salía en las revistas, creo que salió en Clarín algo. No me acuerdo, yo estoy todo el tiempo viajando", explicó.

Cositorto, ratificó que no tiene previsto regresar a la Argentina, donde tiene pedido de captura de la Justicia, acusado por presunta estafa a inversores locales. En el diálogo con Radio 10, negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan producido una estafa piramidal.

Presuntamente, Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensual en dólares a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial.

La firma es investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como "esquema Ponzi o piramidal".

"Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto; por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar", dijo Cositorto, quien se encontraría en algún país de la región.

"En Argentina atacan a una empresa que daba educación a las personas... nosotros generamos mucha riqueza en Argentina, estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto", sostuvo.