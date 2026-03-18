El Registro Civil prestará servicio en jornada barrial

Se trata de una propuesta impulsada por el Gobierno provincial para acercar los servicios del Estado a la comunidad.
El operativo se realizará de17:00 a 22:00 en el gimnasio Enrique Mosconi ubicado en el barrio 26 de Junio y se contará con la presencia del Registro Civil Móvil que arribará desde Río Gallegos.
La funcionaria (foto) comentó que con esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites en horarios más accesibles y combinar la atención con actividades culturales y recreativas para toda la familia.
Junto a la vicedirectora, Carla Asencio y otros empleados de la delegación local, se facilitarán –entre otros- trámites de renovación de DNI y Pasaporte e incluso se entregarán los que ya fueron solicitados, además de cambios de domicilio y evacuación de consultas inherentes a la responsabilidad de ese organismo.