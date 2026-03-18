El Registro Civil prestará servicio en jornada barrial

La directora del Registro Civil de Caleta Olivia, Paula Ortiz, confirmó que ese organismo participa de la jornada “Viva Barrio” prevista para este viernes.

Se trata de una propuesta impulsada por el Gobierno provincial para acercar los servicios del Estado a la comunidad.

El operativo se realizará de17:00 a 22:00 en el gimnasio Enrique Mosconi ubicado en el barrio 26 de Junio y se contará con la presencia del Registro Civil Móvil que arribará desde Río Gallegos.

La funcionaria (foto) comentó que con esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites en horarios más accesibles y combinar la atención con actividades culturales y recreativas para toda la familia.

Junto a la vicedirectora, Carla Asencio y otros empleados de la delegación local, se facilitarán –entre otros- trámites de renovación de DNI y Pasaporte e incluso se entregarán los que ya fueron solicitados, además de cambios de domicilio y evacuación de consultas inherentes a la responsabilidad de ese organismo.