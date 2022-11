El repudiable comentario de Maxi sobre Juliana en Gran Hermano

Maxi, de Gran Hermano 2022 (Telefe), soltó un repudiable comentario sobre Juliana, su actual novia dentro de la casa. Lejos de dejársela pasar, "Tini" le explicó por qué está mal hablar así sobre cualquier mujer.

La pareja está en crisis desde hace varios días, desde que Maxi le planteó terminar su vínculo. Sin embargo, esta situación fue la gota que rebalsó el vaso: Maxi se sacó de quicio luego de que Agustín le mirara los pechos a Juliana a través de un espejo y le echó la culpa a ella.

"'Tini' se fue a la pieza de los hombres y estaba Maxi enfrente de Agustín y ella le mostró la teta a Maxi. Y estaba el espejo adelante, y por el espejo, Agustín la vio", le contó Coti a Alexis "El Conejo". "Entonces, Maxi salió re enojado, ella salió y le dijo: '¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te enojás así?'. 'A mí no me gusta salir con ese tipo de personas', le dijo Maxi. Y ella le dijo: '¿Cómo ese tipo de personas?'", sumó la participante correntina.

En el video del momento, se puede ver a Maxi furioso diciéndole a Agustín que Juliana es una "calientapijas". Después, Juliana lo llevó a hablar a solas y le dijo: "Soy tu novia, respetame. No me podés decir 'calientapijas' adelante de los chicos". Maxi se justificó diciéndole que le salió decir ese término en el momento porque estaba enojado y sentía "que estaba quedando como un boludo".

"Y como lo hiciste dos veces, dije 'parece que le gustara que le miren…'. Le puse rótulo a lo que estabas haciendo. Me sentí un boludo", agregó el cordobés. "A vos te lo estaba haciendo, no está bien lo que dijiste", enfatizó "Tini", pero Maxi insistió en que su postura había sido razonable y le dijo que no es "su onda" salir con una persona como ella, salvo que tengan "otro tipo de relación" no monogámica.

"¿De repente querés tener otro tipo de relación? ¿Qué onda? Me estás tratando de calientapijas y ahora me decís 'tu onda'", se quejó Juliana. "Bueno, no pasa nada, disculpá... Pero la verdad es que me molesta, gorda. Me jode. No me pinta estar con alguien así", concluyó Maxi.