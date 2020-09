El rugby femenino crece, se capacita y trasciende fronteras

Si bien el rugby femenino tiene presencia en la región desde hace más de una década, el 2019 marcó un pleno crecimiento no solo a nivel regional sino nacional del deporte de contacto.

En la actualidad, congrega a nivel país a cerca de 6 mil jugadoras. Y en el caso de la chicas de la Unión Austral, el semillero no solo creció en divisiones (hoy 10 clubes cuentan con la categoría Mayores) sino también que se formaron las juveniles, que supieron marcar su impronta participando en torneos federales y regionales.

“Ya en 2019 veníamos jugando con una continuidad de quince días. Y con un crecimiento a nivel nacional que hizo que haya competencias exclusivas para las mujeres como el Seven de la República, que a raíz de la cantidad de jugadoras se buscó una fecha distinta a los de los varones”, sostiene Fernanda Vidal a El Patagónico.

Es en base a ese crecimiento sostenido –que se vio también golpeado por la pandemia y se intenta sostener a través de la virtualidad- es que este miércoles a las 12 la referente del rugby femenino de la Unión Austral y Head Coach de Calafate Rugby Club, brindará una charla abierta y gratuita por Instagram @unionderugbyaustral junto a Juan Casajus (@juancasajus) Educator IRB (International Rugby Board).

“El año pasado se abrió la capacitación para entrenadores de rugby en el Nivel 1 y que contiene diversos módulos. Este año nos toca el Nivel 2 y dentro de los módulos aparece el rugby femenino que viene en constante crecimiento. A raíz de la pandemia que estamos atravesando y cómo mucho pasa por la virtualidad nos pareció hacerla abierta al público para que se informe, pueda sacarse dudas a través de preguntas y conozca el panorama actual”, describió.

En agenda, la diversidad de temas será variada y con un tiempo para la participación de quienes se sumen la charla.

WhatsApp Image 2020-09-08 at 12.49.55.jpg

“Queremos difundir y desarrollar el rugby femenino, donde cada vez hay más jugadoras. De hecho sino fuera por la pandemia ello implicaría replantearse un nuevo calendario deportivo. No solo a nivel de la Unión Austral sino de compromisos en otros niveles de competición que ya iniciaron el año pasado”, recalcó Vidal.

En el día a día, la profesora de Educación Física sostiene que no es fácil mantener la motivación en alza. No solo en el rugby sino en todos los deportes, donde el club no solo es un lugar para ir a competir, sino también un importante punto de encuentro desde lo social.

“En lo particular, y con las chicas de Calafate RC, tratamos como muchos de mantener el vinculo desde lo virtual. Por supuesto que no es lo mismo, y se sufre el no ir al club. En el rugby en especial porque cada club representa la casa no solo del jugador sino de la familia, que se acerca a ver un partido, a colaborar con el club o a pasar una linda tarde. Nada de eso hoy es posible, por eso nuestros encuentros vía zoom no se trata solo de programar entrenamientos sino de ir compartiendo que nos va aconteciendo desde nuestra cotidianeidad”, sentenció.