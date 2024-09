El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario

Pese a los 57 votos favorables que recibió la iniciativa, el Gobierno adelantó que la vetará para no comprometer el superávit fiscal.

Luego de aprobar el proyecto de Boleta Única Papel, que volverá a Diputados, el Senado también aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que ya contaba con media sanción de la Cámara baja.

La oposición alcanzó una amplia mayoría y logró la aprobación de la ley con 57 votos afirmativos, 10 en contra y una abstención.

El Gobierno condenó la quita de fondos reservados a la SIDE y lanzó: "Los responsables del desfinanciamiento deberán hacerse cargo"

El DNU de la SIDE fue dictado el pasado 23 de julio, luego de que la cúpula del Ejecutivo decidiera la disolución de la AFI y restaurara la vieja SIDE.

Pese a la decisión del Congreso, el Gobierno anticipó que, al igual que con la reforma jubilatoria, vetará la ley, al argumentar que pondría en riesgo el superávit fiscal. La propuesta presentada por la Unión Cívica Radical aumenta los fondos para las Universidades nacionales para garantizar su funcionamiento.

La suba incluye un incremento para los docentes y no docentes y generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Durante el debate, el senador kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro acusó al Gobierno de querer "destruir" las universidades y aseguró: "Con este proyecto se define si le damos financiamiento al sistema público universitario o si vamos a dejar a millones de jóvenes sin futuro".

En esa línea, el presidente de la comisión de Educación advirtió: "Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario", agregó.

A su vez, de Pedro apuntó contra la administración de Javier Milei y señaló: "Estamos ante un gobierno que ataca directamente los principios fundamentales de la educación. Estamos también ante un presidente que se jacta de ser un topo que va a destruir el Estado. Y la destrucción del Estado es la destrucción de los jubilados, es la destrucción de las universidades y es la destrucción de las escuelas".

Por su parte, el senador de la Libertad Avanza Bruno Olivera defendió la postura del Gobierno y señaló que ya hubo un aumento del 270 por ciento los recursos para las Universidades Nacionales. A su vez, sostuvo que la oposición "no dice cómo se va a financiar" el aumento presupuestario y argumentó que por esta razón "no se puede aceptar porque el déficit cero no se negocia".

Además, remarcó que este aumento se "hizo de manera responsable sin comprometer el equilibrio fiscal y sin aumentar el déficit" porque, según explicó, "el equilibrio fiscal no se negocia como dijo el presidente" Javier Milei.

También cuestionó que se disponga el sistema de actualización de docentes y no docentes y pidió que el ajuste salarial se defina entre docentes y autoridades de las altas casa de estudio.

Financiamiento Universitario: en qué consiste el proyecto

En caso de que la iniciativa se apruebe, el Poder Ejecutivo tendría que actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.

A su vez, establece que tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, mientras que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo con las autoridades de las Universidades Nacionales.