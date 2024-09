El señor de las ballenas

Diana, una periodista de un medio gráfico importante, llega a un pueblo ballenero a realizar notas acerca del avistaje de las increíbles Ballenas Francas. En su afán por descubrir la mística de las ballenas descubre a Popei, un antiguo ballenero, un personaje atractivo, que vive del marisco y de contar fabulosas historias de encuentros con ballenas. Por una nota que Diana le realiza a Popei, éste se convierte en el personaje mediático del lugar. Esto despierta la ira de Carlos, el ballenero más influyente. Envidioso por la situación, reaviva y pone en evidencia un viejo conflicto entre ellos, que lleva a esta rivalidad a la violencia y a lugares impensados. Diana queda atrapada en el conflicto, que más allá de la pelea por puro prestigio y narcisismo, esconde un secreto mucho más oscuro en medio del maravilloso mundo del avistaje de ballenas.

“Desde hace ya muchos años que la Patagonia es el escenario de la elección de nuestras películas”, dice Tossenberger en un comunicado. “Cuando uno tiene el privilegio de recorrerla y, por una u otra razón, poder trabajar en estas tierras, uno nunca deja de sorprenderse, no solo de las increíbles bellezas naturales, sino de encontrarse con historias de vida y personajes que cada uno amerita hacer una película", indicó el director en un comunicado de prensa. La Patagonia aún resguarda esa mística que seduce a propios y extraños y que en lo particular me invita una y otra vez a visitarla. En este caso es nuevamente la Península Valdés la que atrapó mi atención. Esta vez el objetivo no fueron solo las ballenas, que siempre seducen e impresionan a todos, sino las personas del lugar, que por sus trabajos y elección de vida conviven a diario con ellas”.

“Con el correr de los años ellos son los que tienen un conocimiento profundo del lugar y experiencias extraordinarias que terminan siendo verdaderos protectores de una de los santuarios naturales más impresionantes del planeta”, añade. “Este es mi homenaje en una película para todas aquellas personas que cotidianamente y sin especulación, cuidan lo que es de todos”. El proyecto para hacer la película empezó antes de la pandemia. En aquellos días, Osvaldo Laport lucía melena y barba. Ahora se le ve rapado y afeitado en el rol de Pompei. “Es un privilegio interpretar personajes atípicos, que dan la posibilidad de jugar y crear”, ha declarado.

La película se rodó durante tres semanas íntegramente en Península Valdés, especialmente en Puerto Pirámides y las Playas Larralde y Villarino. Tossenberger destacó que la actividad del avistaje embarcado es en sí misma un disparador para generar una película por ser básicamente una actividad cinematográfica en toda su concepción. Además, se trabajó con actores y técnicos locales, tal cual había sucedido con “Gigantes de Valdés”, otro film del director. “Una película, es una herramienta de comunicación excelente y que dura mucho tiempo, no sólo en el estreno”, dice. Y destaca que “el avistaje, más allá de la actividad en sí misma, es muy cinematográfico: el escenario, las ballenas, las lanchas que entran y salen, el puerto, sus personajes, todo eso ya te ayuda en términos cinematográficos, en la estética, ese tipo de cosas”.

Título original: El Señor de las Ballenas

Género: Comedia

Origen: Argentina

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora 30 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Alex Tossenberger

Producción: Buen Suceso Producciones & 3C Films Group

Música: Sergio Vainikoff

Fotografía: Mariano Cúneo

Montaje: Manuel Mingo

Protagonistas:

Osvaldo Laport (Popei), Malena Solda (Diana), Carlos Kaspar (Carlos), Enrique Natale