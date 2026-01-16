El squash planifica el 2026 de la mano de Chubut Deportes

Con varios torneos y capacitaciones por delante, el titular de la ASCH se mostró muy agradecido y entusiasmado en la primera reunión que mantuvo con Milton Reyes.

El presidente de la Asociación de Squash Chubutense, Juan Mariani, visitó las instalaciones de Chubut Deportes donde mantuvo una reunión con el titular del ente deportivo, Milton Reyes, para dialogar sobre objetivos, proyectos, y el diagrama que tendrá la disciplina este año.

Mariani agradeció a Reyes por la invitación a esta primera reunión del año en forma personal, para ordenar un poco las actividades planeadas para este 2026 desde la Asociación, hablar de los eventos que tendrán por delante y la proyección de los deportistas.

En diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes, el referente del squash contó que “para tener un orden, está muy bien el planteo que nos hace Milton con respecto a la organización que necesita de cada una de las asociaciones y en ese sentido nosotros tenemos un calendario de eventos tanto deportivo como de capacitaciones. Vamos a ampliar la presentación que hicimos de algunas de las actividades para tener ese orden y para que Chubut Deportes pueda tener sobre la mesa cuales son los eventos que tenemos por lo menos de acá al mes de agosto”.

PROXIMOS OBJETIVOS

Mariani adelantó, en cuanto a lo deportivo, que en el mes de febrero “tenemos un Sudamericano en Paraguay donde van a viajar deportistas de Trelew y Puerto Madryn que han clasificado durante el 2025 por su ranking, y la Asociación Argentina de Squash los ha convocado para que representen al país”.

“Después ya comenzamos con el calendario de los eventos patagónicos y de capacitación, el año pasado hemos tenido algunos eventos de evaluación deportiva con la presencia de Sabrina Chiesa, una jugadora chubutense que está radicada en Córdoba y vino a hacer evaluaciones, y vamos a tener una segunda etapa en marzo”, sostuvo.

“Además, la idea durante el año también es tener eventos de participación en escuelas y clubes, estamos tratando de ampliar nuestra presencia en cuanto a la difusión del squash con las escuelas como ya hicimos el año pasado yendo a difundir y mostrar el deporte”, agregó.

En cuanto a la actualidad del deporte en la provincia, el presidente de la ASCH expresó: “Estamos en un muy buen momento, es un contexto económico muy difícil para todos y el deporte no queda exento, y el desarrollo tiene que ver con invertir tiempo, hacer viajes y participar en todos los eventos que se puedan, pese a eso estamos en un gran momento con el squash en Chubut. Y creo que también tiene que ver con que particularmente el squash ha sido elegido por primera vez en la historia para participar en los Juegos Olímpicos y eso hace que se eleve desde todos los estamentos a nivel nacional”.

Mariani aprovechó la ocasión para agradecer a Chubut Deportes: “En el 2025 hemos tenido un acompañamiento con el que estamos más que satisfechos, estuvieron en cada uno de nuestros eventos y sobre todo lo digo porque tenemos deportistas menores que han viajado en nuestra representación a diferentes eventos nacionales e internacionales y hemos tratado de colaborar como Asociación y para cada uno de estos viajes hemos recibido la colaboración de Chubut Deportes que ha estado presente en todos los eventos que hemos solicitado, hemos sentido fuertemente el acompañamiento durante 2025”.

“Ahora estoy gratamente sorprendido con esta reunión porque Milton nos pidió que vengamos a charlar con él cuando recién empieza el año, por eso sorprendido y muy agradecido con él”, añadió.

El dirigente de la disciplina, luego sostuvo: “Estuvimos presentes en los Juegos Jadar gracias a Chubut Deportes también, ha sido un acompañamiento estupendo, nuestros deportistas quedaron realmente fascinados con el apoyo y sin ir más lejos se comparaban con deportistas de otras provincias y estamos muy bien, mejor que muchos”.

Mariani cerró con mucho entusiasmo: “Estamos con mucha motivación, hay muchos chicos con proyección en la provincia y nuestra labor es tratar de ver en qué cositas podemos seguir mejorando en cuanto al acompañamiento y desarrollo”.