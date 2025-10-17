El taekwondo comodorense y una nueva gran experiencia mundialista

Mickaela Caamaño, Facundo Troncoso y Luciana Reyes tuvieron un balance más que positivo en el Mundial de Croacia.

Los deportistas comodorenses Mickaela Caamaño, Luciana Reyes y Facundo Troncoso participaron del Mundial ITF Croacia 2025 hace una semana, en un certamen internacional que reunió a los mejores exponentes de 57 países.

Con más de 1500 competidores, el evento organizado por la Federación Internacional de Tae Kwon Do (ITF) comenzó el 11 de octubre, previa acreditación y pesajes con el imponente Zatika Arena de Porec como escenario.

Tanto Caamaño como Reyes (Grupo Tae Kwon Do Patagonia) y Troncoso Red Group) viajaron junto a sus instructores Orlando Velásquez y Juan Millatureo, con el acompañamiento de Comodoro Deportes. En el caso de Reyes, participó en formas y lucha, mientras que Caamaño y Troncoso lo hicieron en dupla, en lucha preestablecida.

En lucha preestablecida la dupla Caamaño-Troncoso pasó la primera ronda y cayó en la segunda ronda ante Paraguay. Por su parte, Luciana Reyes no pudo avanzar en las llaves de forma y lucha hasta 57kg.

“Fueron 57 países, 1500 competidores, y un nivel muy alto de los países europeos y asiáticos, no se llegó al podio, pero se hizo un excelente trabajo”, comentó Juan Millatureo, director de Red Group.

“Queremos agradecerle a Hernán Martínez, al intendente Othar Macharashvili y a todos lo que aportaron su granito de arena para poder llegar al Mundial”, agregó Millatureo.