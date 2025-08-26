La primera fecha será el 14 de septiembre en San Luis. El comodorense Marcelo Agrelo, ganador de la etapa regular, es uno de los protagonistas.

El TC tiene los cinco circuitos para correr por la Copa de Oro

El 14 de septiembre el Turismo Carretera comenzará a definir la Copa de Oro, que tendrá entre los doce protagonistas, al piloto comodorense Marcelo Agrelo, quien con su Toyota Camry del Maquin Part Racing, ganó de gran manera la etapa regular.

Como es costumbre el inicio se dará en el autódromo Rosendo Hernández de la ciudad de San Luis. La definición tendrá cinco finales y la última se llevará a cabo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata el domingo 7 de diciembre.

Los doce pilotos clasificados para la Copa de Oro son los que a continuación se detallan: 1) Agustín Canapino (2 triunfos y 16 puntos), 2) Marcelo Agrelo (15), 3) Mariano Werner (1 triunfo y 8), 4) Mauricio Lambiris (1 triunfo y 8), 5) Otto Fritzler (1 triunfo y 8), 6) Julián Santero (0), 7) Germán Todino (0), 8) Juan Martín Trucco (0), 9) Christian Ledesma (0), 10) Jeremías Olmedo (0), 11) Santiago Mangoni (0) y 12) Valentín Aguirre (0).

El año pasado el TC comenzó la Copa en el Rosendo Hernández y el ganador fue Julián Santero. En el podio lo acompañaron, Santiago Mangoni y Mauricio Lambiris. Cada uno de ellos ganaron sus series y el mendocino, con un tiempo de 1,27,956, se quedó con la pole.

…………….

Los circuitos a recorrer en la Copa

Fecha

Autódromo

14-sep

San Luis

05-oct

San Nicolás

02-nov

Paraná

16-nov

Toay

07-dic

La Plata