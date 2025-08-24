Agustín Canapino logró la victoria en Buenos Aires

El piloto arrecifeño se quedó con el triunfo en la 10ª fecha del TC que se corrió en Buenos Aires. Christian Ledesma y el comodorense Marcelo Agrelo, ganador de la etapa regular, completaron el podio.

Un triunfo notable, una carrera que se definió hacia el final y un público fervoroso que festejó ocupando la calle de boxes, la recta principal y buena parte del patio de las tribunas, todos mirando el podio y en lo más alto, Agustín Canapino, un símbolo de Chevrolet.

Fiesta del TC en Buenos Aires. Última de la etapa regular y el público, el entusiasta público que siempre desborda el autódromo porteño.

La carrera arrancó con un dominio veloz del piloto Elio Craparo, que con su Dodge Challenger hizo suya buena parte de la misma soportando los embates de Agustín Canapino que tenía un auto bien balanceado y que pudo sobrepasar al piloto de Chacabuco tras el ingreso del Pace Car, para establecer una buena diferencia y no soltar la punta hasta la bandera a cuadros, informó la página de la ACTC.

Detrás Christian Ledesma, también con Chevrolet Camaro, completó uno de los fines de semanas más importantes de los últimos tiempos para culminar en la segunda posición a poco más de un segundo del ganador Canapino. El último escalón del podio lo completó el comodorense Marcelo Agrelo, con su efectivo Toyota Camry y que le permitió, además, alzarse con la etapa regular que le permite importantes puntos a la hora del campeonato.

Cuarto culminó Juan Martín Truco, con el Dodge Challenger y quinto llegó Mariano Werner cortando una racha adversa que no le permitió sumar buenos resultados en las últimas carreras.

Agustín Canapino, gana la 17ª. carrera en su historial dentro del TC y este triunfo es el segundo en la temporada, luego de haber ganado en el autódromo de Concepción del Uruguay. Con los puntos logrados en esta 10ª. fecha, Agustín Canapino llega al segundo lugar en el certamen totalizando 258, 5 puntos.

“Fue un gran fin de semana .Cuando arrancó la carrera supe que tenía el arma adecuada para ganar a pesar de haber iniciado la misma desde el cuarto lugar. Mi equipo tiene mucho que ver en este triunfo, Craparo tenía un gran auto y solo esperé el momento. Ahora ´pienso en el campeonato y en estas cinco carreras que faltan espero seguir teniendo este gran auto”, expresó el ganador.

Próxima carrera: 14 de setiembre en el autódromo Rosendo Hernández cercano a la ciudad de San Luis.

……………..

Panorama – 25 vueltas

1º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 40’34”575/1000

2º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 1’657/1000

3º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 4’751/1000

4º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 5’774/1000

5º Mariano Werner (Ford Mustang) a 6’136/1000

6º Germán Todino (Ford Mustang) a 6’659/1000

7º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) a 7’002/1000

8º Otto Fritzler (Toyota Camry) a 7’348/1000

9º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 7’732/1000

10º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 8’282/1000