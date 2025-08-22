Marcelo Agrelo corre en el "Coliseo Porteño"

El piloto comodorense, con Toyota Camry, inicia este sábado la actividad del TC en Buenos Aires. Se encuentra segundo en el campeonato.

El comodorense Marcelo Agrelo (Toyota Camry), iniciará este sábado en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, la 10ª fecha del Turismo Carretera.

En ese contexto, el piloto que corre para el Maquin Parts Racing, viene de obtener en San Juan Villicum un gran noveno puesto, considerando que arrancó la 9ª fecha del Desafío de las Estrellas, desde la 47ª posición.

Esa ubicación, le permitió a Agrelo saltar al segundo puesto del campeonato (234 unidades), ubicándose a solo cinco puntos y medio del líder, el mendocino Julián Santero (239).

La actividad del TC en el “Coliseo Porteño”, se iniciará a las 11:05 con el primer entrenamiento. El segundo está previsto par las 13:20, mientras que a partir de las 16:05, dará comienzo la clasificación.

La actividad se completará el domingo en horas de la mañana con las tres series a cinco vueltas cada una, mientras que la final se correrá a partir de las 13:30 a 25 vueltas o 50 minutos de duración, con transmisión de la TV Púbica.

ASI ESTA EL CAMPEONATO

1) Julián Santero (Ford Mustang) 239,5 puntos; 2) Marcelo

Agrelo (Toyota Camry) 234; 3) Mauricio Lambiris (1 triunfo - Ford Mustang) 216; 4) Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) 216; 5) Agustín Canapino (1 triunfo - Chevrolet Camaro) 211,5; 6) Germán Todino (Ford Mustang) 189,5; 7) Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) 175; 8) Jeremías Olmedo (Ford Mustang) 166; 9) José Manuel Urcera (Ford

Mustang) 162,5; 10) Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) 162; 11) Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro) 161,5; 12) Otto Fritzler (1 triunfo - Toyota Camry) 158,5.

Programa

SABADO 23

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min

16:05 a 16:13 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:18 a 16:26 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:31 a 16:39 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:44 a 16:52 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

DOMINGO 24

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2da. Serie ,5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

13:30 a 14:20 Hs. Final 25 vueltas o 50 minutos máximo.