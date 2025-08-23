Canapino marcó la pole en el TC y Agrelo clasificó 4º

Ambos pilotos compartirán la primera fila este domingo desde las 10:10 cuando se corra en Buenos Aires la primera serie.

Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport se quedó con el mejor tiempo en la clasificación, que por la 10ª fecha del TC se desarrolló en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.

Amagó Ledesma, que fue el más veloz en los dos entrenamientos y a la hora de la clasificación, Canapino, con solo dos giros y un gran equilibrio, marcó un tiempo de: 1.29.036/1000 para quedarse con la 13ª. “pole” en su historial en la categoría.

Segundo quedó Christian Ledesma, también con Chevrolet Camaro a 200/1000 del líder Canapino, tercero, Juan Martín Trucco, con el Dodge Challenger del Di Meglio Motorsport a 307/1000, cuarto, el comodorense Marcelo Agrelo, con Toyota Camry a 374/1000 y quinto, Elio Craparo, Dodge Challenger, a 379/1000.

Con este resultado, Agustín Canapino y Marcelo Agrelo, compartirán la primera fila de la primera serie que se pondrá en marcha este domingo a las 10:10 hs., en la segunda batería, que se pondrá en marcha a las 10.35 hs. largarán desde la primera fila, Christian Ledesma y Elio Craparo, en tanto que en la última serie, Juan Martín Trucco y Mariano Werner, compartirán la primera fila, todas, sobre 5 vueltas al trazado Nro. 12 del autódromo porteño, que mide 5,641 kms, informó la ACTC.

Esta carrera, marca el final de la etapa regular y luego de la misma se conocerán a los 12 pilotos que lucharán por la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros.

Clasificación

1º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 1’29”036/1000

2º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 0’200/1000

3º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 0’307/1000

4º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 0’374/1000

5º Elio Craparo (Dodge Challenger) a 0’379/1000

6º Mariano Werner (Ford Mustang) a 0’574/1000

7º Agustín Martínez (Ford Mustang) a 0’614/1000

8º Germán Todino (Ford Mustang) a 0’683/1000

9º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 0’690/1000

10º Julián Santero (Ford Mustang) a 0’764/1000