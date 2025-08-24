Marcelo Agrelo ganó la etapa regular del TC

El piloto comodorense, con Toyota Camry, terminó tercero en la 10ª fecha y arrancará en el segundo lugar de la Copa de Oro. Agustín Canapino ganó en Buenos Aires.

El piloto comodorense Marcelo Agrelo se adjudicó este domingo la etapa regular del Turismo Carretera, luego de correrse en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, la 10ª fecha de la temporada.

Agrelo, que largó desde la tercera fila -sexto lugar-, finalizó la competencia en el tercer puesto, podio que también tuvo al marplatense Christian Ledesma, que fue segundo, y al ganador, el arrecifeño Agustín Canapino, ambos con Chevrolet Camaro.

De esa manera, Marcelo Agrelo saltó a lo más alto del campeonato con 272,5 puntos y se quedó de manera brillante con la etapa regular.

En ese contexto, Agrelo iniciará la Copa de Oro en el segundo puesto con 15 puntos, mientras que Canapino arrancará en la punta con 20 unidades, al haber ganado este domingo en el “Coliseo Porteño”, triunfo que el piloto del Maquin Parts deberá luchar en las próximas fechas, ya que es requisito indispensable para meterse de lleno en la pelea por el título de la temporada 2025.

“Impresionante, agradecido a todo el Maquin Parts, la verdad que era algo impensado. Ganar la etapa regular es algo increíble, y sobre el final tuvimos suerte, pudimos subirnos al podio por el quedo de Mariano (Werner), que no sé que le pasó, así que mejor imposible en esta primera parte del año”, afirmó Agrelo en declaraciones de la ACTC.

“Sabemos que viene la parte más importante del año, pero lo hecho hasta el momento es más que meritorio. El agradecimiento es a toda la familia, a la gente de Comodoro, Rada Tilly, a todo el Maquin Parts que me entrega un auto excelente y a todas las publicidades que sin ello esto sería imposible”, destacó.

Luego, y muy emocionado reconoció: “La verdad que cuesta mucho, me costó muchísimo todo, costó mucho llegar al TC y hoy estar ganando la etapa regular, al lado de semejantes pilotos, la verdad que algo increíble. No es solo una carrera, ya son diez que venimos siendo más que regulares y creo que esto es merecido por el rendimiento que tuvimos y todo el trabajo que hace el Maquin Parts, la verdad que lo merecemos”, sentenció el piloto chubutense.

…………………

Los 12 clasificados a la Copa de Oro

1º Marcelo Agrelo 272,5 puntos

2º Agustín Canapino 258,5

3º Juan Martín Trucco 251,5

4º Mauricio Lambiris 245,5

5º Julián Santero 242,5

6º Germán Todino 222,5

7º Valentín Aguirre 194

8º Otto Fritzler 189

9º Santiago Mangoni 186

10º Mariano Werner 178

12º Jeremías Olmedo 176