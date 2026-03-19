El TC2000 visitará San Juan, Rosario y Salta

Luego del exitoso arranque en el circuito Callejero Parque de la Ciudad, Tango Motorsports, promotor del 47º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA confirmó los escenarios de las próximas tres fechas del año: “El Zonda” de San Juan, Rosario y Salta, junto al 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina, al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y a la Fiat Competizione.

El Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, será sede de la segunda fecha del año el 10, 11 y 12 de abril. El trazado ubicado en la Quebrada de Zonda (Rivadavia, San Juan) volverá a rugir con los SUV más potentes de Argentina después del exitoso regreso el 12 de octubre de 2025 con la victoria Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport.

El fin de semana del 1, 2 y 3 de mayo el TC2000 correrá por la tercera fecha de la temporada en el autódromo Ciudad de Rosario, Santa Fe. Esta será la carrera Nº19 de la categoría en “La Cuna de la Bandera” donde corrió por última vez el 8 de junio de 2025 con victoria de Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Cronos #25 del ATR Racing.

La cuarta fecha del campeonato será en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta el 22, 23 y 24 de mayo. El circuito del norte argentino volverá a recibir a los SUV más potentes del país luego de la última carrera que fue el 23 de noviembre de 2025 con una gran convocatoria del público salteño y el triunfo de Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

Mientras que el 27 y 28 de junio se disputará el quinto capítulo del año en un circuito de la provincia de Buenos Aires que se definirá a los próximos días.