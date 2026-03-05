El TCR South America arranca su sexta temporada

Con nuevos equipos, pilotos y autos, la categoría sudamericana inicia este viernes el campeonato 2026 en el autódromo de Curvelo, Brasil.

La sexta temporada en la historia de TCR South America Banco BRB comenzará con grandes novedades donde se destacan las llegadas de nuevos equipos, pilotos y autos. Con más de veinte inscriptos, la categoría sudamericana abrirá el campeonato en el Circuito dos Cristais (Minas Gerais, Brasil) donde el año pasado triunfaron los argentinos Tiago Pernía y Juan Angel Rosso.

La primera fecha contará con ocho equipos en pista con los debut de Hyundai MSA de manera oficial con cuatro vehículos y el Uruguay Racing Team con tres Peugeot 308 GTI TCR. También estarán dándole continuidad a su participación en TCR South America: Honda Racing, W2 Pro GP, Cobra Racing Team, Porthack Racing, G Racing Motorsport y Paladini Racing.

Con respecto a los participantes son muchas la caras nuevas que comenzarán esta temporada. Por el lado de Brasil, los pilotos jóvenes han elegido comenzar su carrera internacional en el concepto TCR. La muestra clara son Erick Schotten en W2 Pro GP, Gabriel Moura en Cobra Racing Team y Bruno Massa en G Racing Motorsport. Por Uruguay vuelven los experimentados Juan Manuel Casella y Enrique Maglione y se suma Joaquín Cafaro, que el año pasado ya había hecho las etapas de su país.

Si bien los argentinos son los que más se mantienen, también hay nuevos nombres con los arribos de Diego Ciantini, Camilo Trappa, Nicolás Fuca y Néstor “Bebu” Girolami. Este último volverá al automovilismo de Sudamérica después de haber competido en las categorías más importantes de Argentina y en el Stock Car Pro Series de Brasil, hace unos años.

Dentro de las novedades del campeonato, este año se agregará la divisional Junior que estará integrada por los pilotos hasta 24 años con menos de seis competencias en cualquier categoría bajo el reglamento TCR. También continuará la Copa Trophy, donde el año pasado Adrián Chiriano fue el campeón.

Ubicado en Rodovia dos Cristais, el autódromo de Curvelo se encuentra aproximadamente 150 km al norte de Belo Horizonte (Minas Gerais). El trazado de 3330 metros utilizado por TCR South America está diseñado principalmente para competencias de automovilismo y motociclismo, y se ha consolidado como uno de los más importantes del país por su infraestructura moderna y versatilidad.

La actividad de TCR South America en Curvelo comenzará este viernes con tres pruebas comunitarias. El sábado será momento para tres pruebas libres y la clasificación que mantendrá las habituales Q1 y Q2. Las carreras serán el domingo, la primera desde las 9 y la segunda desde las 13 con la grilla invertida de los primeros diez de la qualy.