La Vuelta Ballenas 2026 ya tiene más de 100 inscriptos

La Vuelta Ballenas 2026, competencia de mountain bike más importante de la Patagonia abrió la segunda etapa de inscripción para su edición 2026, hay solo 300 cupos disponibles a un precio único.
Las inscripciones abrieron el 23 de febrero y en menos de una semana más de 100 competidores ya confirmaron su participación.
La carrera se disputará el 20 de septiembre en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
Los interesados pueden inscribirse a través del sitio oficial: https://eventols.com/p/vuelta-ballenas-2026
El fin de semana de la carrera representa una fuerte inyección económica para el destino, generando un círculo virtuoso para el sector hotelero, gastronómico y comercial.
Con la incorporación de más vuelos directos a Puerto Madryn, se estima la llegada de más de 5000 visitantes entre corredores, equipos, familiares y acompañantes, fortaleciendo el vínculo entre deporte y turismo en la región.
Esta competencia cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Madryn, Secretaría de Deportes de Puerto Madryn – Ente Mixto de Promoción Turística y Gobierno de Chubut, Chubut Deportes.
Para más información de puede ingresar a la siguiente dirección: www.vueltaballenas.com.ar