El Team Mellado recibirá al excampeón mundial Sergio "Maravilla" Martínez

Alejandro Mellado, referente del Team Mellado de Comodoro Rivadavia encara el primer semestre del año con una agenda intensa y visitas muy importantes. Entre ellos, estará Sergio Gabriel “Maravilla” Martínez el sábado 28 de marzo, excampeón mundial de peso mediano del CMB y también de peso superwelter del CMB y OIB. Después llegará a la ciudad Cristian Bosch, el titular del Dojo Serpiente en Argentina con una gran capacitación.

Mellado se reunió con el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, coordinando sus actividades anuales, eventos, y logrando también el apoyo necesario para el kick boxing de su dojo.

“Sí, la verdad que con mucho trabajo, apostamos a estos primeros meses a meterle a full, más con lo que viene de “Maravilla” Martínez, que eso sería ahora en marzo. Después en abril viene Cristian Bosch -excampeón mundial de Muay Thai del Consejo Mundial y de Kick boxing de la WKN- con una referente del kickboxing como es Belén “La Bombita” Cabrera. Y en mayo ya estaríamos con el festival Guerra de Leones que va a ser un evento bastante grande como lo hicimos el año pasado. Nosotros ahora el 14 de marzo estamos viajando a Buenos Aires donde van a estar peleando referentes nuestros como Mía Cerezo, Candela Vargas, Ciro Barrientos y Maia Ferreira, van a estar peleando en un evento que hace la ATFC”, expresó Alejandro Mellado.

FESTIVAL EN GIGANTE MEGADISCO

Este año el festival de kick boxing "Guerra de Leones", tendrá la particularidad que se desarrollará en Gigante Megadisco.

“Sí salió la idea con mis hermanos, vamos a hacer un evento diferente, se pudo dar la posibilidad que hablamos con la gente de Gigante, se va a hacer un evento ahí con dos jaulas, con ring, estará muy bueno -16 de mayo-, en simultáneo. Va a ser bastante cantidad de peleas, calculamos que más de 100 peleas vamos a tener”.

“Vamos a enviar la invitación a todas las escuelas locales, regionales, y a nivel nacional igual. Yo calculo que les va a gustar la idea de venir a un evento tan grande con títulos nacionales, habrá títulos regionales igual, va a estar muy bueno”, adelantó Mellado.

La presencia de Sergio “Maravilla” Martínez en Comodoro por gestión del Team Mellado ha creado una gran expectativa. “Lo de "Maravilla" está explotando, la verdad que tenemos que ver el lugar donde se hará. Nosotros habíamos pensado en nuestro gimnasio, pero por la cantidad de gente que tenemos, nos obliga a ver otro lugar. Esta semana se sabrá bien, tenemos que confirmar el lugar”.

“Lo de Cristian Bosch y la "Bombita" Cabrera igual viene muy bien, trae mucha enseñanza a la gente que hará los seminarios. Además van a tomar exámenes a varias escuelas de acá que pertenecen al Dojo Serpiente, que van a estar todos invitados a la escuela. Así que la verdad que va a estar buenísimo”, aseguró Mellado.

Por último el profesor de kick boxing se refirió a la reunión que mantuvo con el profesor Hernán Martínez. “Sí, yo siempre digo, la vez que vengo acá al Gimnasio Nº 1, Hernán -por Martínez-, siempre con las puertas abiertas. Ustedes nos abren puertas y trabajan mucho cuando hacemos cosas nosotros o vamos a algún lado, viajes o eventos, siempre tenemos el apoyo. La verdad que estamos muy contentos con todo el municipio, con Comodoro Deportes. Y hay que trabajar mucho y aprovechar estos deportes donde se genera muy lindo ambiente”.