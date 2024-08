El tenso cruce entre Jorge Rial y María Julia Oliván

Jorge Rial y María Julia Oliván protagonizaron un feroz cruce en la red social X a raíz de una entrevista a Liliana Franco por el video del escándalo de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en Border, el conductor de C5N le hizo un pase de factura a su colega.

El primer dardo lo tiró el ex Intrusos, quien recordó que Oliván lo criticaba cuando él contaba detalles de la muerte de Juan Castro. “Pensar que una de ellas nos cuestionó alguna vez por informar sobre la muerte de Juan Castro. Hasta una carta abierta les hizo firmar a otros subnormales. Hoy se mete en la cama y sexualidad de otros vendiéndolo como periodismo. Sólo había que esperar para ver su decadencia”, señaló.

Por supuesto que Oliván no pasó por alto el palo y respondió: “Me dicen que Rial me pegó por la entrevista que hice a Liliana Franco. A esta altura, que Rial te pegue es una cucarda. Y que te diga decadente es un upgrade”.

El contraataque llegó poco después por parte de Rial quien le escribió: “Sí. Te pegué. Hacés lo que criticabas cuando te hacías la periodista progre. Hoy no sos ninguna de las dos cosas. Y te arrobo, me acuerdo de tus lecciones de ética. Hoy me hacés reír”.

El ida y vuelta siguió. María Julia reclamó por un bloqueo del pasado que Jorge Rial negó. “Nunca te bloqueé pero recuerdo que desde esa época, hacías bajadas de líneas éticas y hoy soñás con ser una angelita. Ni eso podés ser porque te superan. Te quedaste en promesa”.